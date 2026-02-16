Coup de tonnerre à l’état civil : ces noms que vous ne pourrez plus donner à votre enfant

L’enregistrement d’un nouveau-né soulève souvent des questions, surtout pour le choix du nom de famille. En Alabama, ce point est encadré par le Code administratif de l’Alabama, et plus précisément par la règle 420-7-1-.04 intitulée « Nom de l’enfant pour l’enregistrement de la naissance ». Mise en vigueur le 25 juillet 2007, cette règle est importante pour comprendre les droits et les limites des parents dans l’État. Cet article explique clairement la réglementation et les droits associés, tels qu’ils s’appliquent à toute naissance en Alabama.

Ce que dit la règle et quelles formalités suivre

D’après Cronista, le Code administratif de l’Alabama fixe des règles précises pour l’enregistrement des naissances. La règle 420-7-1-.04 porte spécialement sur la manière d’enregistrer le nom de l’enfant au moment de la naissance. Elle s’applique à tout l’État et définit des critères que les parents doivent respecter pour le choix du nom de famille.

D’abord, aucun patronyme ne peut contenir des caractères qui n’existent pas dans l’alphabet anglais (26 lettres). Cela vise à assurer une uniformité et à éviter des confusions lors de l’enregistrement et l’utilisation des documents officiels (actes, pièces d’identité, etc.). Ensuite, les chiffres sont interdits dans les noms, de même que les points ou tout autre symbole ; les propositions qui ne respectent pas ces règles sont automatiquement rejetées par les autorités locales.

Ce qui est interdit et ce que les parents peuvent choisir

Il existe aussi une liste de patronymes interdits, tenue par les autorités, même si cette liste n’est pas détaillée dans le texte de la règle. Si un parent propose un nom figurant sur cette liste, il sera automatiquement refusé. Ce dispositif aide à maintenir un ordre précis dans les registres d’état civil.

En revanche, la loi de l’Alabama laisse une vraie latitude aux parents sur le plan du choix du nom. Ils ne sont pas obligés de transmettre leur propre patronyme à l’enfant. Ils peuvent donc attribuer ou créer un nom sans lien familial direct, pourvu que les règles précédentes soient respectées. Les parents peuvent ainsi opter pour des solutions originales ou symboliques, tant que l’orthographe et les caractères sont conformes.

Pour les familles et les autorités locales, respecter ces règles garantit un enregistrement civil ordonné et fiable. Le cadre impose des normes linguistiques et typographiques précises qui ont des conséquences pratiques sur la gestion administrative quotidienne.

Une documentation précise dès la naissance permet d’obtenir un acte de naissance clair et officiel, sans ambiguïté ni complications ultérieures. En respectant ces paramètres, les autorités de l’Alabama s’assurent que chaque nouveau-né est inscrit correctement.