Adieu la roulette du dentiste : des chercheurs ont trouvé comment réparer une carie sans forer, et ça prend moins de 5 minutes

Un essai clinique mené aux États-Unis a montré que le fluorure diamine d’argent, ou SDF, stoppe la carie dentaire dans plus de la moitié des dents de lait traitées. L’étude, publiée dans la revue JAMA Pediatrics, a été menée par l’University of Michigan.

Le traitement se résume à un liquide appliqué directement sur la carie, à l’aide d’un petit applicateur muni d’une pointe éponge. L’opération prend quelques secondes par dent, sans perçage, sans injection et sans sédation. Contrairement au traitement traditionnel, qui implique de retirer la matière dentaire endommagée avant de poser un plombage, le SDF est simplement peint sur la zone cariée. Son principal inconvénient reste esthétique : l’argent fait noircir de façon permanente la partie touchée de la dent.

L’essai, de phase III, a porté sur 830 enfants de moins de 6 ans, recrutés via des cabinets dentaires, des cabinets de pédiatrie et les programmes Head Start et Early Head Start dans le Michigan, l’État de New York et l’Iowa.

Appliqué tous les six mois, le SDF à 38 % a arrêté la progression de la carie dans plus de la moitié des dents de lait concernées. La recherche, débutée en 2018, s’est poursuivie malgré les perturbations liées à la pandémie de COVID-19.

Margherita Fontana, professeure de dentisterie à l’University of Michigan School of Dentistry et investigatrice principale de l’étude, insiste sur la sécurité du produit, affirmant qu’il s’agit d’un traitement très efficace et sûr, même chez les enfants dès l’âge d’un an. Elle ajoute que la démonstration scientifique était nécessaire pour élargir l’usage du traitement.

Une demande d’autorisation attendue par la FDA

Le SDF est utilisé avec succès dans de nombreux pays depuis des décennies. Aux États-Unis, les dentistes l’emploient hors indication depuis 2014, année où il avait été approuvé comme dispositif médical pour réduire la sensibilité dentaire. Jusqu’ici manquaient les grands essais cliniques américains capables de démontrer sa sécurité et son efficacité contre la carie, une preuve exigée par la Food and Drug Administration pour l’approuver comme médicament à part entière.

L’essai de l’University of Michigan apporte désormais ces données au fabricant du produit testé, pour une demande auprès de l’agence.

Amr Moursi, professeur de dentisterie pédiatrique à la New York University College of Dentistry et co-investigateur principal de l’étude, y voit une évolution attendue par les professionnels, estimant que ces résultats soutiennent l’approbation du SDF par la FDA pour la prise en charge de l’arrêt de la carie chez les jeunes enfants, et que retirer le SDF de son statut hors indication constituerait une innovation importante, susceptible d’accroître son utilisation par les praticiens, d’améliorer les remboursements par les assureurs et d’assurer une qualité de produit plus constante.

Fontana souligne aussi l’intérêt pour la médecine générale, les jeunes enfants voyant souvent un pédiatre des années avant leur première visite chez le dentiste : une acceptation plus large permettrait de traiter davantage de caries avant qu’elles ne deviennent douloureuses ou infectées, selon elle.

Certains publics pourraient particulièrement en profiter, d’après Fontana :

les très jeunes enfants, les personnes âgées, celles présentant un handicap développemental ou physique, ou souffrant d’une forte anxiété dentaire.

Le traitement pourrait aussi aider les patients ayant un accès limité aux soins dentaires classiques.

Chez certains enfants, une réapplication tous les quelques mois pourrait suffire à contrôler la carie jusqu’à la chute naturelle de la dent de lait. Chez l’adulte, le SDF pourrait servir de traitement de long terme ou de solution transitoire en attendant qu’une restauration devienne accessible.