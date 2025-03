Retraite à taux plein en 2025 : ce que vous devez savoir sur le minimum contributif

Le 12 mars 2025, une annonce importante a été faite au sujet des retraites en France. Le montant du minimum contributif (MiCo), qui garantit une pension de base correcte pour ceux qui partent à taux plein, a été revu. Cette évolution devrait beaucoup rassurer les futurs retraités, puisqu’elle permet d’ajuster les pensions à la hausse du Smic.

Comprendre le minimum contributif et sa hausse

En France, même s’il n’existe pas de « retraite minimum » à proprement parler, le mécanisme du minimum contributif remplit ce rôle. Il permet de s’assurer que les personnes ayant suffisamment cotisé touchent un montant minimum. À partir du 1ᵉʳ janvier 2025, le MiCo est fixé à 8 969,66 euros par an, soit 747,47 euros par mois. Pour celles et ceux qui ont cotisé pendant au moins 120 trimestres, un MiCo majoré est mis en place, à hauteur de 10 720,72 euros par an, soit 893,39 euros par mois.

La révision annuelle du MiCo est maintenant indexée sur la hausse du Smic, comme prévu dans la réforme des retraites de 2023, tout comme les pensions complémentaires. En novembre 2024, une augmentation de 2 % du Smic a donc entraîné une hausse correspondante des montants des pensions minimums.

Qui peut en bénéficier et ce que ça change pour les futurs retraités

Pour profiter du nouveau MiCo en 2025, il faut liquider ses droits à la retraite durant cette année. Les conditions sont claires : pour obtenir le MiCo standard de 747,47 euros brut par mois, il faut partir à taux plein en ayant validé tous les trimestres requis ou être reconnu inapte au travail. Quant au MiCo majoré, il s’adresse à ceux qui ont cotisé pendant au moins 120 trimestres.

Cette mise à jour vise surtout les personnes qui ont travaillé avec des salaires modestes. Attention, cela concerne uniquement les nouveaux retraités de 2025. Les personnes ayant pris leur retraite avant verront leur pension évoluer chaque année selon l’indice général des retraites – par exemple, en 2025, l’augmentation est de 2,2 %.

Différences entre le minimum contributif et l’aspa

Il faut bien distinguer le MiCo de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), tout comme il est important de noter la suppression du malus Agirc-Arrco. L’Aspa fonctionne comme un minimum garanti, un peu à la manière du RSA, et s’assure que ceux dont les ressources mensuelles sont inférieures à 961 euros puissent atteindre ce seuil de revenus, grâce à une complémentation par la caisse de retraite.

Pour connaître précisément le montant de sa future pension dans le régime du MiCo, il est possible d’utiliser des simulateurs disponibles sur Info-Retraite.fr et lassuranceretraite.fr, et d’apprendre comment optimiser vos impôts.

Un changement nécessaire pour préserver le niveau de vie

La révision du minimum contributif représente une avancée notable pour la protection financière des retraités français, leur permettant d’espérer une retraite confortable. En liant ces montants à l’évolution du Smic, cette réforme garantit que même ceux qui ont travaillé avec des rémunérations modestes pourront maintenir un niveau de vie convenable une fois à la retraite. Il est donc vivement conseillé de bien se renseigner sur ses droits pour optimiser sa situation avant le passage à la retraite.