Walid Harfouch décroche un poste stratégique au sein du géant américain Newsmax

Nouvelle étape dans la carrière internationale de Walid Harfouch. L’entrepreneur franco-libanais, connu pour son parcours dans les médias européens et son engagement dans plusieurs projets audiovisuels, vient d’être choisi par la chaîne américaine Newsmax pour accompagner son développement à travers le monde.

La nomination a été officialisée par le groupe fondé par Christopher Ruddy. Walid Harfouch conseillera directement la direction de Newsmax sur ses projets d’expansion internationale, notamment en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie centrale.

Cette reconnaissance intervient après plus de vingt ans passés dans l’univers des médias. Au fil de sa carrière, Walid Harfouch a occupé plusieurs fonctions de premier plan, notamment au sein d’Euronews où il a participé à l’ouverture de nouveaux marchés et au lancement d’Euronews Ukraine. Il a également exercé des responsabilités dans l’audiovisuel ukrainien avant de développer ses propres activités dans la communication et les médias numériques.

Dans un communiqué, il s’est félicité de rejoindre l’une des chaînes d’information connaissant la plus forte croissance aux États-Unis. Il estime que Newsmax possède aujourd’hui les atouts pour devenir l’un des grands acteurs mondiaux de l’information télévisée.

De son côté, Christopher Ruddy a souligné l’expertise internationale de Walid Harfouch et sa connaissance approfondie des marchés audiovisuels. Un atout qui pourrait permettre à Newsmax de renforcer encore davantage son influence bien au-delà des frontières américaines.