TotalEnergies maintient son plafonnement des prix à la pompe dans 1 200 stations rurales, soit un tiers de son réseau. Une décision annoncée par Patrick Pouyanné le 23 juin 2026, alors que les cours pétroliers amorcent leur descente après l’accord de paix américano-iranien. Pourtant, dans 2 300 autres stations du groupe, le dispositif disparaît. Geste social ou calcul d’image ? La frontière reste floue.

L’annonce : TotalEnergies protège les zones rurales du choc tarifaire

Le PDG du géant pétrolier justifie cette mesure par la persistance de prix élevés dans les territoires isolés. « S’il y a des zones du territoire, je pense aux zones rurales qu’il faut continuer à protéger, nous maintiendrons la mesure pour les zones en question », affirme Patrick Pouyanné. Concrètement, l’essence reste plafonnée à 1,99 euro par litre, le diesel à 2,25 euros. Un bouclier bienvenu pour les automobilistes éloignés des grandes agglomérations, où la concurrence fait défaut.

1 200 stations, un tiers du réseau : une couverture suffisante ?

Sur les 3 300 points de vente TotalEnergies en France, seuls 36,4 % bénéficient encore du plafonnement. Les 2 300 stations restantes affichent déjà des tarifs compris entre 1,80 et 1,90 euro, rendant l’intervention « illégitime » selon le dirigeant. Or, cette répartition interroge. Les zones rurales concentrent-elles vraiment l’ensemble des difficultés d’approvisionnement ? Rien ne prouve que les stations urbaines, notamment en périphérie, ne subissent pas également des tensions tarifaires. Le choix du périmètre d’intervention semble davantage dicté par une logique de communication que par une cartographie précise des besoins.

Le plafond : 1,99 € essence, 2,25 € diesel, vraiment équitable ?

Ces seuils restent élevés comparés aux 60 dollars du baril d’avant-crise. Aujourd’hui, les produits pétroliers atteignent 95 dollars, dont 15 dollars de marge de raffinage. Un écart qui profite directement aux raffineurs. TotalEnergies assume cette réalité : les infrastructures endommagées au Moyen-Orient et en Russie maintiennent artificiellement les marges. La raffinerie saoudienne détenue avec Aramco nécessite six mois de travaux. Pendant ce temps, les automobilistes ruraux paient un prix « protégé » qui demeure 20 % supérieur aux niveaux d’avant-guerre.

Le doute : une vraie politique sociale ou un calcul stratégique ?

Le timing de l’annonce soulève des questions. Trois pétroliers TotalEnergies viennent d’être libérés du Golfe Persique, mais Patrick Pouyanné reste prudent : « La question est : est-ce qu’on peut les ramener pour les remplir ? ». Une « période d’observation et de tests » s’ouvre, selon ses mots. Maintenir le plafonnement en zone rurale permet au groupe de conserver une image de proximité, tout en évitant de subventionner massivement un réseau urbain où la concurrence régule naturellement les prix. Une RSE sélective, en somme.

Pourquoi les 2 300 autres stations ne sont pas concernées : l’absence d’intervention où elle serait nécessaire

Le PDG balaie l’argument d’un revers de main : « Notre intervention n’est plus légitime à ce niveau-là ». Pourtant, des consommateurs vulnérables existent aussi en ville. Les ménages précaires paient déjà plusieurs centaines d’euros de trop chaque année sur l’énergie. Pourquoi ne pas étendre le dispositif aux quartiers défavorisés des métropoles ? TotalEnergies préfère cibler les zones où sa présence est quasi monopolistique, là où l’impact médiatique est maximal. Un choix qui ressemble davantage à du marketing territorial qu’à une véritable solidarité énergétique.

Les stocks chers des petites stations : TotalEnergies les aide-t-elle réellement ?

Les stations rurales ont constitué des réserves durant la crise, à des coûts prohibitifs. Leur faible rotation commerciale retarde mécaniquement la répercussion des baisses. TotalEnergies compense-t-elle cette inertie ? Aucun mécanisme de soutien financier direct n’est évoqué. Le plafonnement protège le consommateur final, mais laisse les gérants de stations absorber seuls le différentiel entre prix d’achat élevé et prix de vente contraint. Une asymétrie qui fragilise les exploitants indépendants, souvent franchisés, tandis que le groupe préserve sa réputation.

La transition énergétique de TotalEnergies : 10 % électricité, 90 % hydrocarbures

L’électricité représente actuellement 10 % des ventes de TotalEnergies. Objectif 2030 : 20 %. Une progression modeste pour un groupe qui affiche des ambitions climatiques. Patrick Pouyanné critique ouvertement les subventions aux énergies renouvelables : « On voit se dessiner un futur énergétique à base de charbon et d’énergies renouvelables en Inde, au Vietnam et en Chine ». Une analyse qui pointe les incohérences des politiques publiques, mais qui sert aussi à justifier le maintien d’une activité fossile dominante.

Le plafonnement rural de TotalEnergies révèle une stratégie à double face. D’un côté, un geste visible envers les territoires fragiles. De l’autre, une sélectivité qui interroge la portée réelle de l’engagement social. Entre protection des consommateurs et préservation d’une image écornée par la crise, le groupe pétrolier navigue en eaux troubles. Les automobilistes ruraux bénéficient d’un répit temporaire, mais comme dans d’autres secteurs confrontés à des restructurations, la question de fond demeure : qui paie vraiment la facture de cette transition contrariée ?