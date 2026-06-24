Pourquoi votre boulanger refuse la carte sous 5 € : ce que les commerçants n’osent pas vous expliquer sur les frais qu’ils paient à chaque transaction

Le paiement numérique progresse vite, mais le petit commerce français reste attaché aux espèces. Comprendre pourquoi certains commerçants n’acceptent la carte qu’à partir d’un certain montant suppose de croiser des raisons économiques, sociales et symboliques.

Pourquoi les espèces gardent leur place dans les commerces de quartier

Les habitudes de paiement ont nettement changé en France. En 2024, la Banque de France a constaté que la carte bancaire était passée devant les espèces. Pourtant, près de 88 % des commerces interrogés imposent encore un seuil pour payer par carte. Sur les marchés des quartiers populaires, en Île-de-France ou dans la métropole de Toulouse, le liquide reste très répandu, et certains commerçants y voient presque un attachement des Français à l’argent liquide.

Beaucoup s’équipent de terminaux de paiement (TPE), parfois jusqu’à quatre appareils dans une même boutique, tout en justifiant ce seuil par le coût des commissions bancaires. « Ça coûte cher les commissions en carte bancaire, mais c’est surtout les chèques-déjeuners ! On perd 20 % », confie un gérant de bistrot-restaurant à Ouest France. Ces frais en conduisent certains à privilégier le liquide et à fixer un minimum pour la carte.

Coûts et pratiques qui font préférer le liquide

La logique financière est parfois très concrète. Une gérante de bar-restaurant raconte que sa comptable a chiffré l’économie réalisée sans TPE entre 30 000 et 60 000 €. Résultat, certains commerçants ne sortent pas le terminal pour les petits montants, surtout sur les marchés, où le marchandage reste courant.

Pour gérer l’affluence, les professionnels appliquent des règles de paiement bien rodées. Ils réservent surtout le TPE aux heures de pointe, pour accélérer l’encaissement. La numérisation n’est pas totale pour autant : beaucoup s’en tiennent encore aux « règles du jeu du quartier », où le liquide garde la main dans certains cas.

Ce que les moyens de paiement disent des relations sociales

Le mode de paiement a aussi une portée sociale. Dans les quartiers plus aisés, les espèces tombent parfois sous 20 % de la caisse, mais les commerçants gardent le liquide pour entretenir la relation avec les clients. « Les bons clients, si c’est 7,40 €, je vais lui faire 7 € », illustre un fromager, qui montre ainsi comment les arrondis entretiennent la fidélité et la satisfaction des clients.

Le liquide laisse une marge de manœuvre sociale : pourboires, petites remises de la main à la main, gestes commerciaux qui n’apparaîtraient pas sur un paiement par carte. À mesure que la société se numérise, une partie des clients comme des commerçants reste fidèle aux espèces.

Infrastructures, réseaux et règles

Dans le commerce de proximité, les outils techniques restent moins poussés que dans la grande distribution, malgré la transition numérique. Le bon fonctionnement repose sur des équipements comme les monnayeurs ou les TPE Sumup et sur des réseaux comme VISA. Les innovations telles que le bitcoin existent par endroits, par exemple dans la « rue du Bitcoin » à Paris, mais elles restent marginales.

Sur le plan légal, tout commerçant français est tenu d’accepter les espèces sans discrimination. Les taxis, eux, doivent disposer d’un TPE, une mesure destinée à limiter la fraude à la TVA.