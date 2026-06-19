Pourquoi de plus en plus de gens enroulent leurs poignées de porte dans du papier aluminium

Les astuces maison réservent parfois des surprises. Une tendance revenue récemment sur les réseaux sociaux consiste à enrouler une feuille froissée de papier aluminium autour des poignées de porte pour « améliorer la sécurité domestique », rapporte Le Journal du Geek. Présentée par certains comme un « hack redoutable » et bon marché, cette méthode promet de dissuader les voleurs grâce à un effet de surprise sonore. Les spécialistes de la sécurité, eux, sont loin d’être convaincus.

Une astuce virale qui divise

L’idée d’utiliser du papier aluminium pour protéger son domicile n’est pas nouvelle. Elle est apparue il y a quelques années et refait surface régulièrement, surtout l’été, quand beaucoup de Français partent en congés. Cette saison encore, plusieurs vidéos sur le sujet ont fait un carton. Elles montrent comment une simple feuille d’aluminium, enroulée et froissée autour de la poignée, peut produire un bruit censé alerter en cas d’ouverture.

Ses partisans avancent que le froissement de l’aluminium effraierait les cambrioleurs et préviendrait les habitants. Ils ajoutent que le papier déchiré servirait de preuve d’effraction. Les critiques, elles, ne manquent pas. La police criminelle allemande, qui a appelé à la prudence dès 2024, juge que le dispositif « n’offre aucune garantie » et risque surtout de donner un faux sentiment de sécurité.

Les limites de cette astuce

Malgré sa popularité, l’astuce se prête aux mauvais usages et détourne parfois l’attention des vraies mesures de protection. Certains internautes peuvent croire à tort que ce bricolage suffit, et négliger des précautions plus solides. Les cambrioleurs, par ailleurs, ne se limitent pas à la porte d’entrée : fenêtres, portes de balcon, caves et garages sont autant de points d’accès.

Les professionnels des alarmes et les forces de l’ordre recommandent des solutions bien plus efficaces.

Verrouiller correctement toutes les issues,

éviter de cacher ses clés à l’extérieur

investir dans des dispositifs certifiés comme les alarmes connectées ou les portes blindées

Les risques et ce qu’on recommande

Le principal danger pointé par les autorités, c’est ce sentiment de sécurité trompeur. « Les cambrioleurs ne passent pas toujours par la porte », rappellent-elles, et le froissement du papier aluminium peut très bien passer inaperçu. La méthode ne répond d’ailleurs à « aucune exigence de sécurité officielle ». Mieux vaut donc ne pas se fier à des solutions superficielles et rester vigilant.

Pour combler ces failles, les autorités encouragent les systèmes de sécurité homologués. Au-delà des serrures multipoints et des alarmes anti-intrusion, elles conseillent de surveiller les allées et venues suspectes dans le voisinage. Rester attentif aux signes d’activité inhabituelle et bien verrouiller portes et fenêtres demeure la meilleure façon de décourager les intrus.