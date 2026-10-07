« Je saute des repas pour ne pas finir à la rue » : Bill, retraité de 73 ans, survit avec 1200€ par mois

Se priver de nourriture, réduire sa facture d’électricité, moins conduire ou emprunter de l’argent : c’est le prix que payent des dizaines de millions d’Américains pour pouvoir se soigner. Selon une enquête du West Health-Gallup Center on Healthcare in America, environ un tiers des répondants déclarent avoir dû sacrifier au moins une dépense de la vie courante pour couvrir leurs frais de santé. Ramené à l’échelle du pays, ce tiers représente plus de 82 millions d’Américains.

L’enquête a été menée auprès de près de 20 000 adultes, entre juin et août, et publiée un jeudi. Les arbitrages cités par les répondants se recoupent : moins manger, réduire les services publics, limiter les trajets en voiture, ou s’endetter pour honorer une facture médicale.

Ce rapport s’ajoute à une crise plus large d’abordabilité, où nourriture, logement et services publics pèsent déjà lourd sur les budgets. Selon le président de West Health, Tim Lash, la hausse des dépenses de santé tient aussi à un usage croissant du système de soins.

Il a expliqué que le problème ne tenait pas seulement au coût élevé des soins de santé, mais au fait que les Américains utilisent de plus en plus de soins de santé.

Les non-assurés et les ménages à revenus modestes sont, sans surprise, les plus contraints à ces arbitrages. Mais ils ne sont pas les seuls à peiner. D’après Ellyn Maese, directrice de recherche pour le West Health-Gallup Center on Healthcare, même les Américains de classe moyenne et moyenne-supérieure doivent encore prendre des décisions comme réduire les dépenses de services publics, moins conduire, ou emprunter de l’argent pour payer leurs soins de santé, a-t-elle indiqué à CNN.

Le cas de Sheila Nesbit, ex-bibliothécaire à la retraite

À Park Forest, dans la banlieue de Chicago, Sheila Nesbit, 65 ans, vient de clore une longue carrière de bibliothécaire. Elle ignorait que Medicare couvrirait moins de frais que son ancienne assurance liée à l’emploi. Son médecin lui a recommandé de nouvelles semelles orthopédiques, à environ 250 dollars, pour soulager ses douleurs en marchant : elle a renoncé à l’achat. Elle cherche des cartes de réduction pour un médicament à 90 dollars non couvert par Medicare.

Pour économiser, elle saute parfois le déjeuner et ne prend pas toujours ses traitements contre le cholestérol, l’asthme et l’hypertension. Chez elle, le thermostat reste bas : elle préfère enfiler un pull et s’emmitoufler sous deux couvertures plutôt que de chauffer davantage. Elle a confié qu’elle n’aurait jamais pensé vivre comme ça.

Des traitements, des maisons et des retraites repoussés

Une seconde enquête du West Health-Gallup Center, menée entre octobre et décembre, mesure cette fois l’ampleur des renoncements sur plusieurs années. Un peu plus d’un quart des répondants disent avoir retardé un traitement chirurgical ou médical à cause du coût des soins. Quatorze pour cent ont reporté l’achat d’une nouvelle maison. Un peu moins d’un dixième a même repoussé son départ à la retraite.

La situation pourrait s’aggraver. L’an dernier, en 2025, des législateurs républicains ont fait adopter plus de 1 000 milliards de dollars de coupes dans le soutien fédéral aux soins de santé. Le Congrès a par ailleurs laissé expirer, fin 2025, les subventions majorées des primes de l’Affordable Care Act. Des millions de personnes supplémentaires devraient ainsi se retrouver sans assurance.

Ellyn Maese a prévenu que si les gens perdent leur assurance, on verra davantage de personnes confrontées à encore plus de ces compromis.