Robert De Niro, 83 ans : « À 40 ans, j’ai choisi les danseurs comme modèle : ils travaillent, s’entraînent et s’exercent »

Robert De Niro a livré ce principe lors d’un entretien radiophonique accordé à BBC 2 : pour lui, la clé de l’exercice est la constance, et il ne s’agit pas de le faire de temps en temps, mais de maintenir la régularité. À 83 ans, l’acteur continue d’enchaîner les séances de musculation, de cardio et, depuis quelque temps, de tai-chi.

Sa fréquence d’entraînement n’obéit à aucune règle fixe. Il a expliqué que, quant au nombre de fois par semaine, cela pouvait être trois, ou peut-être cinq ou six, ou même dix jours d’affilée, selon ce qu’il fait professionnellement à ce moment-là. L’acteur insiste : il faut rester physiquement actif et faire de l’entraînement une partie de la routine quotidienne. Il dit ne pas être animé par un fanatisme particulier pour l’exercice.

Cette discipline ne date pas du 7 octobre 2026. Il a rappelé qu’en atteignant 40 ans, il avait décidé de prendre les danseurs comme référence, car ils travaillent, pratiquent et s’entraînent, et que la seule façon de rester en forme est de s’entraîner avec constance. Autrement dit, la méthode remonte à plusieurs décennies et n’a rien d’une résolution tardive.

Le tai-chi, introduit par sa compagne

Depuis quelques années, De Niro a ajouté le tai-chi à ses routines habituelles de poids et de cardio. Cette pratique lui vient de sa compagne, Tiffany Chen, experte en arts martiaux : plusieurs photos des dernières années les montrent en train d’exécuter ensemble les mouvements typiques de cette discipline.

Son ex-entraîneur, James Brady, a détaillé cette méthode dans une déclaration au magazine Hello. Selon lui, l’acteur a maintenu ses entraînements réguliers malgré l’âge, en se concentrant sur la musculation et le cardio, et considère le fitness comme un moyen de garder la discipline et de rester prêt pour n’importe quel rôle. Une approche cohérente avec la carrière de De Niro, connu pour transformer physiquement son corps selon les rôles qu’il doit incarner.

Brady élargit le propos à une tranche d’âge plus large. Il affirme que pour les personnes de plus de 70 ans, rester en forme passe le plus efficacement par une combinaison équilibrée d’activité physique régulière, de participation sociale et de nutrition. Il cite la natation, la marche, le tai-chi ou le yoga comme exercices à faible impact, utiles pour réduire le risque de chutes en préservant force, mobilité et équilibre.

L’acteur, star historique de Taxi Driver, ne s’est historiquement pas caractérisé par un physique sculptural, ce qui rend d’autant plus frappante cette insistance sur l’exercice régulier maintenue jusqu’à son âge actuel.