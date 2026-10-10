« À un millimètre près, je perdais ma mâchoire » : un livreur agressé dans les Yvelines lors d’un blocus lycéen raconte sa terreur

Arrivé à un rond-point non loin du lycée Simone-Weil, le camion de Manuel se retrouve bloqué par un blocus lycéen. Le chauffeur-livreur de 58 ans descend de son véhicule pour tenter de dégager la route. C’est là qu’il se retrouve face à un groupe de jeunes, certains cagoulés.

« Je me retrouve nez à nez avec un groupe de jeunes. Certains sont cagoulés. L’un d’eux rebalance les poubelles sur moi. Une seconde plus tard, un autre, masqué, me saute dessus et m’entaille la joue », raconte-t-il dans un entretien au Parisien.

En tentant de rejoindre son camion pour s’échapper, une bouteille lui est jetée au visage et lui fend l’arcade sourcilière. « J’avais du sang partout et je ne voyais plus rien », confie-t-il.

La scène se déroule le jeudi 1er octobre, en plein blocus de l’établissement des Yvelines. Manuel habite à Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne, et travaille comme chauffeur pour une société implantée en Essonne, spécialisée dans le matériel destiné à tester les engins de levage.

Ce jour-là, il devait livrer au lycée un dispositif prévu pour un contrôle sur un chariot élévateur. « Moi je n’avais rien à voir avec le blocus : je venais simplement faire mon travail », insiste-t-il.

Une infirmière présente parmi les passants parvient à le rejoindre dans son camion et lui prodigue les premiers soins. D’autres passants appellent les pompiers, d’autres encore contactent directement l’entreprise du chauffeur-livreur.

Un nerf a failli être sectionné

L’entaille à la joue s’avère si profonde qu’on pouvait y passer un doigt, selon le récit de Manuel. Un médecin lui a expliqué qu’à un millimètre près, il aurait perdu sa mâchoire. « Un des médecins m’a dit qu’à un millimètre près, je perdais ma mâchoire parce qu’un nerf aurait été sectionné, entraînant une paralysie », rapporte-t-il.

Le bilan s’établit à 18 points de suture sur la joue droite et 13 points sur l’arcade sourcilière gauche. Manuel a bénéficié de 10 jours d’incapacité totale de travail. De nouveaux examens devaient être réalisés le vendredi suivant pour déterminer si d’autres jours d’ITT étaient nécessaires. Il a porté plainte au commissariat dès le 2 octobre.

L’agression s’inscrit dans un mouvement de manifestations étudiantes qui secoue plusieurs établissements de l’Hexagone, avec des scènes de violence observées devant certains lycées, notamment à Conflans-Sainte-Honorine. Les étudiants réclament de meilleures conditions de travail. Manuel ne conteste pas ce droit.

« Manifester ? On a le droit, pas de problème ! Mais s’attaquer aux gens comme ça, c’est insupportable », tranche-t-il.