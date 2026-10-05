Changement d’heure 2026 : à quelle date basculera-t-on à l’heure d’hiver ?

Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2026, il faudra reculer les aiguilles d’une heure, confirme le média allemand Welt. À 3 heures du matin, il sera de nouveau 2 heures. La majorité des pays européens quittent ainsi l’heure d’été pour revenir à l’heure d’hiver, un rituel qui se répète chaque dernier dimanche d’octobre dans toute l’Union européenne.

Ce basculement marque la fin de l’heure d’été d’Europe centrale et le retour à l’heure normale. En Allemagne, où ce changement a toujours lieu le dernier dimanche d’octobre, on parle de retour à la Normalzeit, synonyme d’une heure de sommeil en plus.

En Italie, le mécanisme est identique : le pays quitte l’heure légale pour retrouver l’heure solaire, celle qui correspond réellement au fuseau horaire du pays. Conséquence immédiate pour les Italiens comme pour leurs voisins européens : le soleil se couchera plus tôt le soir.

Tous les pays ne jouent pas ce jeu-là. L’Islande, pourtant géographiquement européenne, ne touche jamais à ses horloges. La Russie a elle aussi renoncé au changement saisonnier il y a plusieurs années. Dans les foyers équipés, l’ajustement se fait souvent sans y penser : smartphones, ordinateurs et horloges radio-pilotées basculent automatiquement. Restent les montres-bracelets analogiques, les horloges de cuisine ou les pendules murales, qu’il faudra régler à la main.

Pour s’y retrouver, certains se raccrochent à des images simples. Au printemps, on sort les chaises de jardin et l’horloge avance ; en automne, on les range et elle recule. Les Allemands ont leur propre formule, « en hiver, en arrière ». D’autres préfèrent l’image du thermomètre : il monte au printemps, comme l’heure, et redescend en automne, comme elle.

Un débat d’abolition resté sans suite depuis 2018

La Commission européenne avait proposé dès 2018 de mettre fin à ce changement semestriel. Le Parlement européen avait suivi l’année suivante, en se prononçant sur le principe en faveur d’une sortie du dispositif. Depuis, aucune réglementation définitive n’a été adoptée. Le changement d’heure reste donc en vigueur, et l’édition de 2026 aura bien lieu normalement, avec un double basculement dans l’année.

La discussion butait notamment sur le choix de l’heure à conserver en permanence. Une heure d’été fixe offrirait plus de luminosité en soirée, mais retarderait le lever du soleil en hiver. Une heure normale fixe, elle, coller davantage au cycle naturel jour/nuit, au prix d’une obscurité plus précoce en été. Aucune date, aucune certitude ne se dessine pour une éventuelle abolition future.

L’horloge biologique humaine se cale avant tout sur l’alternance lumière-obscurité, et un changement brutal d’horaire peut entraîner fatigue, troubles du sommeil ou difficultés de concentration. Des études s’intéressent aussi à d’éventuels effets sur les accidents de la route ou le système cardiovasculaire, sans résultats homogènes selon les saisons.

Le passage au printemps, qui fait perdre une heure de sommeil, est généralement jugé plus problématique que celui d’octobre. Pour mieux s’adapter, il est conseillé de garder des horaires de sommeil réguliers et de s’exposer un maximum à la lumière du jour le matin.

L’heure d’été avait été introduite pour la première fois en Allemagne en 1916, avant d’être supprimée puis réintroduite en 1980. Depuis cette date, les horloges avancent au printemps et reculent en automne sans interruption. Selon l’Office fédéral allemand de l’environnement, l’économie d’énergie espérée à l’origine ne s’est jamais vraiment concrétisée : la baisse de consommation électrique liée à l’éclairage du soir est compensée par une hausse de la consommation de chauffage le matin.

En Italie, l’heure légale était entrée en vigueur le 29 mars 2026. Elle reviendra dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars 2027, pour un nouveau basculement vers l’heure d’été.