Voyager devient risqué : ces pays sont désormais sur la liste noire du Foreign Office

Les tensions internationales montent, surtout au Moyen-Orient, et le Ministère des Affaires étrangères britannique a mis à jour ses recommandations de voyage. Cette révision est particulièrement importante pour les voyageurs britanniques, car elle peut affecter leurs plans et leur sécurité.

Pourquoi le ministère a mis à jour ses conseils

Avec l’escalade récente des tensions au Moyen-Orient, le Ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO) a réexaminé ses conseils aux voyageurs. Ces recommandations prennent une importance renforcée après des événements récents, notamment des frappes militaires impliquant les États-Unis et Israël. Ces frappes auraient entraîné la mort présumée du Guide suprême iranien, Ali Khamenei, et ont eu des répercussions significatives sur la sécurité dans la région.

Le gouvernement britannique, via ses représentants, indique qu’il « est en train d’examiner toutes les options pour soutenir notre peuple ». Par ailleurs, le Premier ministre a autorisé l’utilisation de bases britanniques pour des opérations visant des sites iraniens, soulignant la gravité de la situation.

Quels pays et quelles villes sont concernés

Le ministère a publié une liste de 20 pays pour lesquels des conseils de non-voyage sont actuellement en vigueur, relaye Echo. Il s’agit de :

Afghanistan

Arménie

Azerbaïdjan

Bahreïn

Égypte

Iran

Irak

Jordanie

Koweït

Liban

Oman

Pakistan

Palestine

Qatar

Arabie saoudite

Syrie

Turquie

Turkménistan

Émirats arabes unis

Yémen

Des explosions ont été signalées dans plusieurs villes clés telles que Jérusalem en Israël, Dubaï et Abou Dhabi aux Émirats arabes unis, Doha au Qatar, et Manama au Bahreïn. Ces incidents montrent à quel point la situation peut être instable et expliquent la fermeté des recommandations de voyage.

Ce que ça change pour les voyageurs

Pour les vacanciers britanniques, ces nouvelles directives ont des conséquences concrètes. Ceux qui choisissent de voyager malgré les avertissements du FCDO peuvent voir leur assurance voyage invalidée et risquent de ne pas recevoir d’assistance consulaire en cas d’urgence. On estime qu’environ 300 000 Britanniques se trouvent dans les pays visés par l’Iran, dont 102 000 se sont enregistrés auprès du Foreign Office.

Les compagnies aériennes continuent d’annuler des vols dans la région, ce qui perturbe fortement les déplacements. Il est important que les voyageurs restent informés en suivant les dernières recommandations de voyage et en respectant les consignes des autorités locales et des compagnies aériennes.