Mauvaise nouvelle pour les couples mixtes : selon un sondage, près de 3 Français sur 4 veulent interdire le mariage quand l’un des deux est sans papiers

73 % des Français souhaitent interdire les mariages avec des étrangers en situation irrégulière.

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Anthony Jacquot
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Mauvaise nouvelle pour les couples mixtes : selon un sondage, près de 3 Français sur 4 veulent interdire le mariage quand l'un des deux est sans papiers
Mauvaise nouvelle pour les couples mixtes : selon un sondage, près de 3 Français sur 4 veulent interdire le mariage quand l’un des deux est sans papiers © Social Mag
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Un sondage récent réalisé par l’Institut CSA, révélé par CNEWS, Europe 1, et le Journal du Dimanche, montre que 73 % des Français sont favorables à l’interdiction des mariages impliquant un étranger en situation irrégulière. Question sensible, elle est déjà bien ancrée dans le débat public et reflète des préoccupations sur l’immigration et les mariages mixtes.

Méthode et échantillon représentatif

Le sondage a été conduit les 19 et 20 mai, quelques jours avant sa publication le 21 mai. Il a été réalisé via un questionnaire auto-administré en ligne, auprès d’un échantillon national représentatif de 1 011 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas. Cette approche vise à garantir que les résultats reflètent l’opinion générale de la population française adulte.

Les résultats montrent une légère baisse par rapport à un sondage mené il y a un peu plus d’un an, où l’appui pour une telle interdiction était de 75 %. Même avec cette diminution, la mesure reste soutenue par près des trois quarts des Français.

Des différences selon le genre, l’âge et la catégorie socio‑professionnelle

L’approbation varie un peu entre hommes et femmes : 75 % des hommes et 72 % des femmes se déclarent favorables, soit un petit écart entre les sexes.

Par tranche d’âge, le soutien augmente avec l’âge : 64 % des 18-24 ans et des 25-34 ans, 70 % des 35-49 ans, 77 % des 50-64 ans, et 82 % des plus de 65 ans.

Les réactions diffèrent aussi selon la catégorie socio‑professionnelle : les « inactifs » sont les plus favorables à 76 %, suivis par les CSP- et les CSP+ à 73 % et 71 % respectivement. Ces chiffres montrent que, parmi les sondés, ceux issus de catégories plus défavorisées ont tendance à soutenir davantage l’interdiction.

Des clivages politiques marqués

Le sondage met en évidence une nette fracture politique. À gauche, une majorité s’oppose à l’interdiction : 35 % des sympathisants écologistes, 50 % du Parti socialiste, et 47 % de La France insoumise sont favorables (donc majoritairement défavorables).

À droite, le soutien est massif : 90 % des sympathisants du Rassemblement national et de Reconquête, ainsi que 82 % des proches de Les Républicains et du parti présidentiel Renaissance sont favorables à l’interdiction.

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