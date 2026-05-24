Pourquoi de plus en plus de Français réservent cet été dans cette ville d’Espagne où chaque boisson est servie avec des tapas gratuites

Grenade, ville historique nichée en Andalousie, au sud de l’Espagne, pourrait devenir le « spot préféré des Français » pour l’été 2026. Réputée pour la générosité de ses tapas gratuites, la ville attire de plus en plus de visiteurs à la recherche d’une expérience authentique et économique. Sa richesse culturelle, ses panoramas remarquables et son ambiance chaleureuse en font une destination de choix pour un city break.

Un décor de carte postale, et facile d’accès

À Grenade, les ruelles blanches typiques et les points de vue spectaculaires donnent un charme immédiat. Se balader dans la ville, c’est tomber sur une vie locale animée et une gastronomie qui ne déçoit pas. La plupart des déplacements se font à pied, même si quelques rues présentent un léger dénivelé.

L’un des atouts de la destination, c’est son budget très abordable. Avec un coût moyen par jour, hébergement inclus, compris entre 40 € et 70 € selon le site L’Internaute, Grenade reste une option compétitive face à d’autres villes européennes. Une boisson accompagnée d’une tapa gratuite peut coûter autour de 2,50 € à 3 €, ce qui permet à certains visiteurs de se restaurer pour moins de 15 € par soirée, alors que dans plusieurs capitales européennes un dîner dépasse souvent les 40 €.

Les tapas offertes, ça se vit au quotidien

La tradition des « tapas gratuites » donne une couleur particulière aux sorties à Grenade. Dans de nombreux quartiers, notamment l’Albaicín et autour de la rue Navas, chaque boisson commandée est accompagnée d’une assiette offerte. Les tapas changent selon les bars :

olives marinées

tortilla

jambon ibérique

mini-burgers

calamars frits

croquettes maison

Ces tapas gratuites font partie de l’identité locale depuis des décennies. Elles poussent à tester plusieurs bars au cours d’une même soirée, et avec des portions souvent généreuses, il n’est pas rare de passer la soirée à grignoter d’un établissement à l’autre sans commander de vrai repas.

Un patrimoine exceptionnel et des vues mémorables

L’Alhambra reste le joyau de Grenade : un immense palais fortifié édifié sous la dynastie nasride. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1984, il attire des millions de visiteurs chaque année avec ses patios décorés, ses mosaïques, ses fontaines et ses jardins luxuriants. L’accès aux Palais Nasrides est très demandé, et il faut souvent réserver plusieurs semaines à l’avance en été.

Autre lieu emblématique, le Mirador de San Nicolás offre une vue incomparable sur l’Alhambra au coucher du soleil, avec la Sierra Nevada en arrière-plan. La proximité des montagnes influence aussi le climat : en été les températures dépassent régulièrement les 30 °C, mais la brise venue des hauteurs apporte un peu de fraîcheur.

Une ville vivante où l’authenticité est palpable

Des quartiers comme le Sacromonte, connu pour ses maisons troglodytes et ses spectacles de flamenco dans des caves appelées zambras, et l’Albaicín, avec ses ruelles étroites et ses salons de thé d’inspiration orientale, donnent à Grenade son caractère unique. Les terrasses restent animées et les locaux se mêlent facilement aux visiteurs, loin de l’ambiance parfois aseptisée des destinations trop touristiques.

La montée en popularité de Grenade chez les jeunes et les groupes d’amis s’explique aussi par les réseaux sociaux. Sur TikTok et Instagram, les vidéos montrant les tapas gratuites ou les couchers de soleil sur l’Alhambra se partagent vite, attirant encore davantage de monde.