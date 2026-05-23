Impôts : avez-vous déclaré votre serre de jardin ?

Impôts 2026 : les serres de jardin dans le viseur de l’administration fiscale

L’administration fiscale française resserre son étau autour des propriétaires d’aménagements extérieurs. Après avoir traqué piscines, vérandas et abris de jardin, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) tourne désormais son regard vers les serres installées dans les jardins particuliers. Cette surveillance étendue des impôts sur les constructions annexes s’inscrit dans une vaste stratégie de récupération fiscale qui a déjà rapporté 40 millions d’euros en 2024, grâce à la détection de 140 000 constructions non déclarées dans la seule catégorie des piscines.

Cette nouvelle orientation intervient dans un contexte singulier. Le jardinage a connu un essor spectaculaire depuis la pandémie de Covid-19, porté par l’inflation et le retour en grâce du fait-maison. Des centaines de milliers de serres ont ainsi été érigées sur des parcelles privées, souvent sans autorisation ni déclaration préalable — une situation que le fisc entend bien corriger, comme le relève L’Union.

Quelles serres doivent impérativement être déclarées ?

Contrairement aux idées reçues, une serre n’est pas un simple accessoire de jardinage anodin aux yeux du fisc. Dès lors qu’elle modifie la valeur cadastrale d’un terrain, cette installation doit faire l’objet d’une déclaration auprès des services fiscaux. Les critères qui déclenchent cette obligation sont précis : une hauteur supérieure à 1,80 mètre, une surface au sol dépassant 5 mètres carrés, une installation permanente — c’est-à-dire présente plus de trois mois par an — ou encore une structure dotée de fondations fixes.

Certaines exceptions subsistent néanmoins. Les serres d’été, démontées avant le cap des trois mois, échappent à cette obligation déclarative. De même, dans certaines communes, les installations dont l’emprise au sol reste inférieure ou égale à 20 mètres carrés peuvent bénéficier d’exonérations spécifiques, selon CNews.

Le coût fiscal des serres non déclarées

L’impact financier de ces nouvelles règles peut s’avérer considérable pour les propriétaires qui ont négligé leurs obligations. La taxe d’aménagement — parfois surnommée « taxe sur les abris de jardin » — s’applique désormais à toute serre répondant aux critères précités. Son calcul repose sur des valeurs forfaitaires fixées à 892 euros par mètre carré hors Île-de-France, et à 1 011 euros par mètre carré pour la région parisienne. À ces bases s’appliquent successivement le taux communal et le taux départemental, une double imposition qui peut rapidement alourdir la facture, notamment dans les territoires où les collectivités ont opté pour des taux élevés.

Sanctions et risques en cas d’oubli de déclaration

L’administration fiscale ne tolère guère les omissions déclaratives. Les propriétaires qui « oublient » de signaler leur serre s’exposent à des sanctions particulièrement dissuasives : les amendes prévues par le Code de l’urbanisme oscillent entre 1 200 et 6 000 euros par mètre carré de surface non déclarée. Une serre de 15 mètres carrés passée sous silence peut ainsi générer une pénalité comprise entre 18 000 et 90 000 euros, selon les circonstances. Dans les cas les plus graves, une démolition pure et simple peut être ordonnée par les autorités compétentes.

À ces impôts s’ajoutent des majorations qui constituent un second volet punitif non négligeable. Elles peuvent atteindre 80 % du montant initialement dû, transformant une taxation ordinaire en charge financière écrasante pour les ménages concernés, comme le souligne Le Courrier Picard.

L’intelligence artificielle au service du contrôle fiscal

L’efficacité accrue de ces contrôles tient à des technologies de pointe. La DGFiP s’appuie désormais sur le programme « Foncier innovant », développé avec le concours de Gemini, l’intelligence artificielle de Google. Cet outil analyse systématiquement les photographies aériennes fournies par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), scrutant chaque parcelle à la recherche d’aménagements non déclarés.

Depuis juin 2024, ce dispositif est entré dans une phase d’exploitation systématique. Les algorithmes, régulièrement alimentés par de nouvelles images satellites, gagnent chaque année en précision et en exhaustivité. Cette surveillance technologique explique en grande partie l’augmentation spectaculaire des redressements fiscaux observée ces dernières années.

Démarches préventives et régularisation

Face à cette vigilance renforcée, les propriétaires de serres ont tout intérêt à régulariser leur situation sans attendre. La démarche passe d’abord par une déclaration préalable de travaux en mairie pour les installations de plus de 5 mètres carrés. Au-delà de 20 mètres carrés, un permis de construire devient obligatoire. Pour ceux qui auraient omis ces formalités, plusieurs voies demeurent ouvertes : la déclaration volontaire auprès des services fiscaux, la régularisation administrative en mairie, le démontage de l’installation si elle contrevient aux règles d’urbanisme, ou encore la demande d’autorisation rétroactive selon les cas.

Cette démarche volontaire permet souvent d’échapper aux sanctions les plus lourdes, même si elle n’exonère pas du paiement de la taxe d’aménagement à titre rétroactif.

Impact social et territorial de cette nouvelle taxation

L’extension du contrôle fiscal aux serres de jardin soulève de légitimes questions d’équité territoriale et sociale. Les propriétaires aux revenus modestes, qui installent ces structures pour cultiver une partie de leur alimentation ou alléger leur budget, se retrouvent parfois confrontés à des impôts disproportionnés au regard de leurs ressources. Dans un contexte où les familles françaises appellent à davantage de soutien de la part de l’État, cette pression fiscale supplémentaire résonne avec une acuité particulière.

L’administration fiscale française a récupéré 16,7 milliards d’euros d’impôts impayés en 2024, témoignant de l’efficacité de cette stratégie de surveillance technologique. Cette manne profite en premier lieu aux collectivités territoriales, principales bénéficiaires des taxes d’aménagement, qui voient leurs recettes croître significativement grâce à ces nouvelles détections — de quoi financer équipements publics et infrastructures locales, au prix d’une forme de redistribution contrainte entre propriétaires de serres et collectivité. Pour les ménages qui cherchent par ailleurs à maîtriser leurs dépenses, d’autres dispositifs existent, comme l’aide carburant de 50 euros destinée aux grands rouleurs, dont les conditions d’éligibilité méritent d’être connues.