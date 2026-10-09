Ebola au Kenya : la stigmatisation incite les malades à se cacher

Un patient kényan atteint d’Ebola a traversé la RDC, l’Ouganda et le Kenya sans être détecté, en utilisant des médicaments pour masquer ses symptômes. Sa mort le 5 octobre 2026 à Nairobi a révélé le premier cas confirmé d’Ebola au Kenya, mettant en lumière des comportements problématiques dans la gestion des épidémies.

Les raisons de la dissimulation par les malades

Le parcours de ce Kényan illustre les défis sanitaires posés par Ebola. Malade pendant un mois, il a voyagé de Buta à Kisangani, puis à Beni, avant de franchir la frontière ougandaise et de s’envoler vers Nairobi. Jean Kaseya, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, s’interroge sur l’absence de détection des symptômes lors de son passage, soulignant la peur du diagnostic.

Médicaments pour masquer les symptômes

Patrick Amoth, du ministère kényan de la Santé, a confirmé que le patient avait recours à des médicaments pour dissimuler ses symptômes. Ce recours n’est pas isolé. Face à la quarantaine et à l’isolement social, de nombreux malades préfèrent masquer leur état. Les antipyrétiques abaissent la fièvre, principal indicateur contrôlé aux frontières. Jean Kaseya précise que l’absence de tests de diagnostic rend le dépistage aléatoire.

Stigmatisation d’Ebola en Afrique de l’Est

La stigmatisation liée à Ebola incite les malades à se cacher plutôt qu’à se signaler. Les communautés ostracisent souvent les malades et leurs familles. L’épidémie actuelle en RDC, causée par le virus Bundibugyo, a entraîné plus de 4 000 décès. Cette mortalité alimente la peur et encourage la dissimulation, les malades craignant d’être identifiés et rejetés.

Éducation sanitaire : un maillon faible

Le cas kényan dévoile les lacunes des programmes d’éducation sanitaire. Malgré un dépistage de 650 000 voyageurs et 267 échantillons testés au Kenya, ce patient n’a pas été détecté. Le Dr Dennis Miskellah questionne comment un malade a pu traverser plusieurs pays sans être repéré, soulignant les insuffisances du système de surveillance.

Méfiance envers les autorités sanitaires

La défiance envers les systèmes de santé entrave la lutte contre Ebola. Les centres de traitement sont perçus comme des mouroirs, alimentant la méfiance. Cette perception résulte de taux de mortalité élevés et d’un manque de transparence. Quand un malade dissimule ses symptômes, il exprime une méfiance envers un système qui n’a pas su gagner sa confiance. Les 57 contacts recherchés au Kenya illustrent les conséquences de cette rupture.

Communication publique insuffisante

Les campagnes d’information échouent à toucher les populations mobiles. Le patient décédé a traversé plusieurs frontières sans être alerté par des messages préventifs. Les affiches et annonces standardisées sont insuffisantes. L’information doit atteindre les voyageurs dans leur langue et espaces de transit, avec des messages clairs sur les bénéfices du signalement précoce.

Campagnes communautaires et responsabilité sociale

Face à l’échec des approches traditionnelles, les stratégies communautaires deviennent indispensables. L’éducation sanitaire doit impliquer les acteurs locaux, capables de transformer les comportements. Le Cabinet Secretary Aden Duale a affirmé que le Kenya reste ouvert aux voyageurs malgré le cas importé, mais cela ne résout pas le problème de fond : convaincre les malades de se signaler.

Influence des leaders communautaires et religieux

Les chefs traditionnels, responsables religieux et associations locales possèdent une influence que les autorités sanitaires n’ont pas. Ils peuvent déconstruire les mythes autour d’Ebola, expliquer que le signalement précoce augmente les chances de survie et rassurer sur le respect de la dignité des malades. En RDC, des initiatives impliquant les guérisseurs traditionnels ont prouvé leur efficacité.

Vers une sensibilisation inclusive

L’intégration des populations dans la conception des messages sanitaires change leur perception. Plutôt que d’imposer des protocoles, les autorités doivent co-créer les stratégies avec les communautés concernées. Comprendre leurs freins et attentes est crucial pour l’adhésion aux mesures préventives. Les dix personnes en quarantaine au Kenya représentent un succès de traçage, mais les 57 contacts recherchés rappellent que convaincre est essentiel.

Pour lutter efficacement contre Ebola, il ne suffit pas de renforcer les contrôles aux frontières ou d’améliorer les tests. Une approche plus humaine est nécessaire : réduire la stigmatisation, instaurer la confiance, et communiquer de façon respectueuse. Tant que la honte d’être malade dominera la conscience du risque collectif, les épidémies continueront de se propager. Le cas kényan illustre un système qui soigne les corps sans prendre soin des esprits.