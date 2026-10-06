Pass Navigo : préparez-vous à payer très cher en 2027

Dès janvier 2027, le pass Navigo annuel coûtera plus de 1 000 euros. Le tarif passera à 1 027,80 euros, représentant une augmentation de 29 euros, tandis que le forfait mensuel atteindra 93,40 euros, soit une hausse de 2,60 euros. Ces augmentations, qui s’inscrivent dans une hausse générale de 2,9 %, respectent techniquement le « bouclier tarifaire » promis par Valérie Pécresse.

Le seuil de 1 000 euros : qui est concerné ?

Pour un salarié rémunéré au SMIC, avec un revenu net mensuel de 1 766 euros, le pass Navigo annuel à 1 027,80 euros représente 4,8 % du revenu annuel, même après la prise en charge de 50 % par l’employeur. Le reste à charge de 514 euros pèse lourdement dans un contexte d’inflation croissante. Les familles monoparentales, les travailleurs à temps partiel et les personnes en situation précaire subissent fortement cette augmentation cumulée. Depuis 2023, le forfait mensuel est passé de 86,40 euros à 93,40 euros en 2027, soit une augmentation de plus de 80 euros sur quatre ans.

Ce sont surtout les usagers ne bénéficiant pas de la participation de l’employeur qui souffrent le plus. Les demandeurs d’emploi, les retraités actifs ou les travailleurs indépendants aux revenus irréguliers constatent une augmentation significative de leur budget mobilité, sans compensation. Île-de-France Mobilités justifie ces hausses par le besoin de financer le Grand Paris Express, mais les populations vulnérables payent un prix social élevé.

Imagine R à 413,70 euros : une charge pour les étudiants

Le forfait Imagine R, destiné aux scolaires et étudiants, atteindra 413,70 euros en 2027, avec une augmentation de 12,40 euros. Pour un étudiant boursier (échelon 5 : 4 889 euros annuels), le coût représente 8,5 % de ses ressources annuelles. Les jeunes en apprentissage ou en stage non rémunéré sont doublement pénalisés par des revenus limités et des coûts de déplacement en hausse. Beaucoup réduisent leurs trajets, limitent leurs sorties culturelles ou privilégient le vélo malgré les distances. L’extension du réseau prévue pour 2031 reste une perspective lointaine face aux contraintes budgétaires actuelles.

L’effet cumulatif : huit ans de hausses jusqu’en 2031

L’accord Pécresse-Beaune de 2023 prévoit des hausses annuelles jusqu’en 2031, année où le Grand Paris Express sera entièrement opérationnel. Bien que la formule (inflation + 1 point maximum) soit censée limiter les augmentations, l’effet cumulatif rend le pass Navigo de plus en plus coûteux. En 2026, l’augmentation était de 2,3 % (90,80 euros mensuels). En 2027, elle sera de 2,9 % (93,40 euros). Si l’inflation reste à 1,9 % les années suivantes, le forfait mensuel pourrait atteindre 102 euros en 2031.

Les usagers subissent directement l’évolution des prix. Malgré les promesses de stabilité, chaque point d’inflation se traduit par une augmentation de leur facture. Les 200 km de nouvelles lignes ferrées prévues sont un investissement nécessaire, mais le financement repose principalement sur les abonnés actuels plutôt que sur une diversification des revenus.

Fusion des tickets à 2,45 euros : gagnants et perdants

Île-de-France Mobilités envisage de fusionner les tickets bus-tram (2,05 euros) et métro-RER (2,55 euros) en un titre unique à 2,45 euros. Bien que cette simplification semble bienvenue, elle entraîne une redistribution inégale des coûts. Les usagers des bus paieront 0,40 euros de plus par trajet (+19,5 %), tandis que ceux du métro économiseront 0,10 euros. Pour un travailleur effectuant 20 trajets en bus par mois sans abonnement, la facture augmente de 8 euros mensuels, soit 96 euros annuels.

Les habitants des zones périphériques, qui dépendent davantage des bus, seront défavorisés. Les travailleurs précaires, qui n’achètent pas d’abonnement en raison de l’irrégularité de leurs déplacements, subiront une double augmentation : un ticket unitaire plus cher et un pass Navigo hors de portée. La simplification tarifaire cache une logique économique défavorable aux plus vulnérables.

Calendrier décisionnel : octobre et décembre 2026

Le 15 octobre 2026, Île-de-France Mobilités présentera son rapport d’orientations budgétaires 2027 au conseil d’administration. Comme le précise l’autorité organisatrice, les nouveaux tarifs seront décidés en décembre après examen du budget par le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités. Le vote final aura lieu en décembre 2026 pour une application au 1er janvier 2027. Les usagers pourront consulter les délibérations publiques, mais les marges de négociation restent restreintes par l’accord de 2023.