Le Livret d’épargne populaire pourrait retrouver une rémunération supérieure à 3 % début 2027. L’inflation repart à la hausse et tire les prévisions du Livret A vers le haut. Pour les ménages éligibles au LEP, l’enjeu est aussi de savoir qui peut ouvrir ce livret et combien une revalorisation rapporterait réellement.

Avec un taux actuellement fixé à 2,5 %, le LEP rapporte davantage que le Livret A, rémunéré à 1,7 %. Un scénario de Livret A à 2,7 % au 1er février 2027 porterait le plancher réglementaire du LEP à 3,2 %, soit 0,7 point de plus qu’aujourd’hui. Si le Livret A était fixé à 2,6 %, ce plancher serait de 3,1 %, sous réserve des autres paramètres de la formule.

La projection avancée par MoneyVox le 13 novembre repose sur une inflation moyenne plus forte qu’anticipé au second semestre 2026. L’Insee a confirmé une hausse des prix de 3,4 % en octobre sur un an. Pour les familles qui doivent gérer des dépenses courantes en augmentation, l’évolution des taux de l’épargne réglementée intervient dans une période où conserver une réserve disponible peut compter autant que chercher le meilleur rendement.

Qui a droit au Livret d’épargne populaire en 2026 ?

Le LEP est accessible sous condition de revenu fiscal de référence. En métropole, les plafonds de revenus publiés par Service Public pour 2026 s’élèvent à 23 028 euros pour une personne seule disposant d’une part fiscale et à 35 326 euros pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune et comptant deux parts. Les limites augmentent avec le nombre de parts du foyer ; des barèmes spécifiques s’appliquent outre-mer.

L’établissement bancaire examine le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’impôt, en tenant compte de l’année de référence applicable au moment de la demande. En 2026, il peut s’agir des revenus de 2024 ou de 2025, selon la situation et la date de la demande. La possibilité d’ouvrir un LEP ne dépend donc pas seulement du salaire versé sur le compte bancaire, mais de l’ensemble des revenus retenus fiscalement.

Chaque personne ne peut détenir qu’un LEP et un foyer fiscal peut en compter deux au maximum, pour les deux conjoints ou partenaires de Pacs éligibles. Le plafond des versements est de 10 000 euros par livret. Les intérêts capitalisés peuvent faire dépasser ce montant sans autoriser de nouveaux dépôts. Les fonds restent disponibles et les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu ainsi que de prélèvements sociaux, selon la fiche officielle consacrée au LEP.

Une hausse du rendement n’élargirait pas automatiquement l’accès au produit. Une personne dont les revenus dépassent le plafond applicable ne devient pas éligible parce que la rémunération change. À l’inverse, un foyer qui respecte les critères peut demander l’ouverture du livret auprès d’une banque qui le propose, même si son épargne est modeste et loin du plafond de dépôt.

Une hausse de 0,7 point ne produit pas le même gain pour tous

Sur 2 000 euros conservés pendant une année entière, 2,5 % représentent 50 euros d’intérêts théoriques. Au taux hypothétique de 3,2 %, ce montant passerait à 64 euros, soit 14 euros supplémentaires. Pour 5 000 euros, la différence serait de 35 euros sur douze mois ; sur 10 000 euros, elle atteindrait 70 euros. Ces comparaisons annualisées ne constituent pas une prévision des intérêts réellement versés en 2027, puisque le taux actuel resterait applicable pendant janvier.

Le calcul des intérêts s’effectue par quinzaine. Un versement au cours du mois commence à produire des intérêts à une date de valeur fixée par la réglementation ; un retrait interrompt la rémunération des sommes sorties. Pour un foyer qui utilise régulièrement son LEP afin de faire face à une dépense imprévue, le montant des intérêts annuels dépendra donc de la trésorerie effectivement conservée, et pas seulement du taux affiché.

La Banque de France indiquait en juillet 2026 que plus de 12 millions de personnes détenaient un LEP, contre 7 millions en 2020. Elle avait recommandé de maintenir sa rémunération à 2,5 % alors que la formule réglementaire aurait conduit à 2,2 %. Le gouvernement avait suivi cette proposition. Le taux du LEP peut ainsi bénéficier d’un ajustement spécifique, destiné à préserver l’intérêt du livret pour ses bénéficiaires.

La protection de l’épargne dépend aussi de l’inflation

La formule réglementaire du LEP retient le taux le plus élevé entre celui du Livret A majoré d’un demi-point et l’inflation annuelle hors tabac moyenne sur le semestre. Elle figure dans l’arrêté du 27 janvier 2021. Ce mécanisme relie directement la rémunération du livret à l’évolution des prix, sans garantir qu’un taux annoncé aujourd’hui restera supérieur à l’inflation constatée plusieurs mois plus tard.

En octobre 2026, les prix de l’énergie ont progressé de 24,1 % sur un an, selon l’Insee. Les ménages concernés par de fortes dépenses contraintes peuvent donc avoir besoin de mobiliser leur épargne précisément quand son rendement augmente. Social Mag avait déjà relevé la baisse des dépôts nets sur le LEP en juillet 2026, tandis que le Livret A enregistrait un léger rebond.

Les taux officiels de février seront déterminés après les dernières données du second semestre et la décision de janvier. En attendant, une personne qui souhaite vérifier son droit au LEP peut consulter son revenu fiscal de référence sur son avis d’impôt et le comparer au barème 2026 correspondant à son foyer.