Les scientifiques ont identifié un trait précis dans votre façon de parler qui préfigure le déclin cognitif : « on l’entend avant de le voir »

Les travaux sur la maladie d’Alzheimer prennent une nouvelle tournure : certaines caractéristiques de la façon de parler pourraient prédire le déclin cognitif. Des études récentes montrent que ce n’est pas forcément le contenu de ce qu’on dit, mais la manière de le dire, qui livre des indices sur la santé du cerveau. Autrement dit, la façon de parler d’une personne peut refléter des changements cérébraux avant même l’apparition de signes cognitifs évidents.

L’étude pilote de l’Université de Toronto

En 2023, une équipe de l’Université de Toronto a publié ses résultats dans le journal Aging, Neuropsychology, and Cognition. L’étude, supervisée par le neuroscientifique cognitif Jed Meltzer et menée par le psychologue Hsi T. Wei, a porté sur 125 adultes en bonne santé âgés de 18 à 90 ans. Le but : vérifier si la manière de parler pouvait servir d’indicateur précoce de déclin cognitif.

Les participants ont réalisé deux tâches. D’abord, ils devaient décrire en détail une scène, ce qui permettait d’observer leur production naturelle de parole. On a mesuré la vitesse de parole lors de cet exercice, puis on l’a comparée à la rapidité de leurs réponses dans une seconde tâche. Cette deuxième épreuve consistait à identifier des objets du quotidien à partir d’images et d’enregistrements audio soit aidant, soit perturbant. Par exemple, une image de balai accompagnée du mot « groom » ou du mot « mop ». Une étude récente met en lumière que les personnes qui parlaient plus vite dans le premier exercice répondaient aussi plus vite dans le second, ce qui suggère que la vitesse de la parole pourrait renseigner sur les capacités cognitives.

Ce que ça change pour la pratique clinique

Les auteurs estiment que la vitesse de parole devrait être intégrée aux évaluations cognitives classiques pour la détection précoce. Jed Meltzer souligne : « Nos résultats indiquent que des changements de la vitesse générale de la parole peuvent refléter des changements dans le cerveau. » Cela offrirait aux cliniciens un moyen de repérer plus rapidement les premiers signes de déclin cognitif et d’accompagner au mieux la santé cognitive des personnes âgées.

L’étude recommande aussi une méthode précise : examiner la parole lors du rappel différé d’une tâche de mémoire narrative. Cette approche pourrait révéler des indices neurologiques que les tests traditionnels ne détectent pas. Tester la vitesse de parole apparaît donc comme une piste prometteuse pour prévenir et gérer le déclin cognitif.

Pourquoi la parole renseigne tant sur le cerveau

L’analyse fine du langage a toujours été une fenêtre sur le fonctionnement cérébral. Des phénomènes comme la léthologica ou la théorie de la vitesse de traitement montrent que ce n’est pas seulement la mémoire qui est touchée dans le déclin cognitif. Les pauses, les dysfluences comme « euh » et « hum » et la lenteur de la parole sont souvent plus fréquentes chez les personnes âgées.

D’autres recherches sont prévues. Par exemple, une étude annoncée pour 2024 par l’Université de Stanford examinera plus en détail le rôle des protéines tau et des plaques amyloïdes dans le ralentissement de la parole. Selon Claire Lancaster, chercheuse en démence, « ce n’est pas seulement ce que nous disons mais la rapidité avec laquelle nous le disons qui peut révéler des changements cognitifs ».