Ce simple test sanguin pourrait révéler Alzheimer bien avant les premiers oublis

L’Alzheimer, maladie neurodégénérative, reste une priorité de santé publique au vu de la montée rapide du nombre de personnes atteintes de démence. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de personnes vivant avec une démence pourrait passer de 57 millions à 139 millions d’ici 2050. Dans ce contexte, la possibilité de repérer l’Alzheimer grâce à de simples analyses de sang suscite un espoir grandissant pour une prise en charge médicale plus efficace et moins invasive.

Ce qui vient d’Espagne

Selon le 20 Minutes, une étude clinique menée en Espagne a testé le biomarqueur p-tau217 plasmatique chez 200 patients âgés de plus de 50 ans, tous présentant des symptômes de perte cognitive. Publiés dans le Journal of Neurology, les résultats montrent qu’en ajoutant ce biomarqueur à l’évaluation clinique, la précision diagnostique passe de 75,5 % à 94,5 %, et le diagnostic a été modifié chez environ 25 % des patients. Autrement dit, des cas initialement attribués à l’Alzheimer ont été reconsidérés et d’autres affections mises en évidence.

Ce biomarqueur permet de détecter les différentes étapes du déclin cognitif, des troubles légers jusqu’à une démence avancée. Le diagnostic, fondé sur un simple prélèvement sanguin, devient moins invasif et plus précis, ce qui facilite des interventions médicales plus accessibles et personnalisées.

Ce que ça change en pratique et pour la société

Sur le plan clinique, un diagnostic plus rapide et plus fiable oriente mieux les décisions thérapeutiques et facilite l’inclusion des patients dans des essais cliniques. La confiance des médecins (mesurée sur une échelle de 10 points) a ainsi augmenté de 6,90 à 8,49. La possibilité de suivre l’évolution de la maladie dans le temps et d’évaluer l’efficacité des traitements renforce l’approche vers une médecine de précision.

Sur le plan socio-économique, rendre ces méthodes diagnostiques accessibles pourrait fortement réduire la charge liée à la démence pour les systèmes de santé et les familles, et concerner potentiellement des millions de personnes à travers le monde.

Ce que la revue Nature en dit

Quelques jours avant la publication de l’étude espagnole, une revue publiée dans Nature par Henrik Zetterberg (Université de Gothenburg) et Barbara Bendlin (Université du Wisconsin-Madison), soutenue par le cardiologue Eric Topol, met en avant la pertinence du biomarqueur p-tau217. L’article souligne que la détection via les biofluides a profondément changé notre compréhension des maladies neurodégénératives, en éclairant les mécanismes moléculaires de l’Alzheimer.

Les technologies biomoléculaires actuelles permettent de détecter des dommages neuronaux à des concentrations très faibles, ce qui facilite l’accès à des traitements et à des essais cliniques ciblés. Considérées comme des indicateurs biologiques, ces technologies fournissent des données importantes pour l’identification précoce de l’Alzheimer, le suivi de sa progression et l’ajustement des stratégies thérapeutiques, tout comme le sommeil profond peut influencer la santé cognitive.