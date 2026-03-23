Ce que l’on respire chaque jour pourrait abîmer notre cerveau sans qu’on s’en rende compte

L’idée que l’air quotidien puisse nuire à notre cerveau pose de vraies questions de santé publique. Une grande étude récente a mis en lumière des mécanismes invisibles par lesquels des particules microscopiques détériorent progressivement nos capacités cérébrales. Ces particules fines, appelées PM2.5, sont partout dans notre environnement. Leur faculté à pénétrer profondément dans l’organisme est désormais reconnue comme un facteur qui détériore les cellules nerveuses et altère la mémoire et le raisonnement.

Comment les particules fines atteignent le cerveau

Les particules PM2.5, plus petites que 2,5 micromètres, franchissent la barrière pulmonaire après inhalation. Elles peuvent ensuite gagner le cerveau par deux voies : la circulation sanguine et le nerf olfactif. Une fois présentes dans le cerveau, elles déclenchent plusieurs mécanismes neurotoxiques, comme des inflammations, du stress oxydatif et l’accumulation de protéines anormales telles que la bêta‑amyloïde et la protéine tau, deux marqueurs caractéristiques de maladies comme Alzheimer. Ces observations s’appuient sur des travaux publiés dans des revues comme Nature Aging et JAMA Neurology.

Pour appuyer l’aspect biologique, une étude post‑mortem de l’Université de Pennsylvanie portant sur 602 cerveaux a montré que vivre dans des zones très polluées entraîne une dégradation marquée du tissu cérébral. Chaque hausse de 1 μg/m³ de PM2.5 durant l’année précédant le décès était associée à une augmentation d’environ 20 % des marqueurs d’Alzheimer.

D’autres études vont dans le même sens

Une enquête reprise par The New York Times a porté sur 56 millions d’individus et a relevé un risque plus élevé de démence dans les zones fortement polluées. Des expériences sur des souris menées par le Francis Crick Institute, sous la direction du Professeur Charles Swanton et du Dr Sonia Gandhi, ont montré des pertes cognitives comparables à celles observées chez l’humain. Cette accumulation de preuves a fait passer de simples signaux épidémiologiques à des conclusions cliniques plus solides.