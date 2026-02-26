Mars arrive… et votre retraite pourrait ne plus être la même

Un remaniement majeur de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) est prévu en mars 2026, et il concernera environ modifications sur leurs pensions. D’après Cnews, cette mise à jour fera baisser les pensions pour beaucoup, sans qu’il soit nécessaire de changer la situation familiale ou le montant brut affiché. Les revenus des retraités jouent un rôle important pour maintenir un niveau de vie décent, et cette mesure risque de peser sur le budget de nombreux ménages.

Qui est concerné et comment ça vous touche

La baisse des pensions provient d’une réévaluation du barème de la Contribution sociale généralisée (CSG), qui augmente de 5,3 %. Cela entraîne une actualisation des taux de fluctuations de la CSG, qui peuvent monter jusqu’à 9,1 % de la pension brute. La révision touche principalement les retraités du secteur privé, notamment ceux affiliés à Agirc-Arrco.

Pour donner un ordre d’idée, un retraité percevant 1 500 € brut par mois verrait sa pension diminuer de 46 € brut chaque mois, soit une perte cumulée annuelle d’environ 555 €. Les effets se feront sentir dès mars 2026, car la baisse est déjà appliquée rétroactivement pour les mois de janvier et février 2026 : le rattrapage représentera une ponction unique d’environ 140 € brut en mars.

Ce qui se joue dans les négociations et les actions prévues

En parallèle, les négociations entre les syndicats et le patronat sont au point mort. Ces discussions sont importantes pour tenter de réajuster les pensions versées par Agirc-Arrco. Si rien n’avance, un rendez-vous est déjà programmé pour mars 2026. Face à l’inaction du patronat, les syndicats envisagent de « contraindre le patronat à revaloriser les pensions versées par l’Agirc-Arrco » via une action en justice.

Les syndicats cherchent à obtenir des hausses qui compenseraient au moins partiellement la hausse des charges pesant sur les revenus des retraités. Les retraités sont invités à vérifier s’ils remplissent les conditions d’éligibilité, notamment pour le MiCo (minimum contributif), ce qui implique de contrôler le nombre de trimestres cotisés et le respect des plafonds globaux de pensions.