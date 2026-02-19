Pensions Agirc-Arrco : hausse inattendue… ou mauvaise surprise sur votre compte ?

Près de 14 millions de retraités en France pourraient constater des changements sur leurs pensions Agirc-Arrco. Certains verront leur pension augmenter, d’autres subiront des prélèvements. Ce phénomène reflète les variations annuelles du système de retraite français et montre la complexité et l’adaptabilité du système de retraite hexagonal. Pour beaucoup, la retraite rimait avec stabilité financière, mais la réalité est parfois tout autre.

Les pensions ne restent pas figées

Beaucoup pensent que, une fois à la retraite, la pension est figée. En réalité, les pensions de retraite ne sont jamais fixes. Les montants versés peuvent être ajustés chaque année en fonction des décisions prises par le gouvernement et par les institutions de retraite. Ces ajustements tiennent compte de l’inflation ou d’autres paramètres économiques.

Les décisions du gouvernement et des caisses de retraite ont donc un rôle central dans cette évolution. Les retraités doivent rester attentifs aux annonces et aux changements législatifs pour mieux anticiper leurs revenus.

Dates à retenir et évolutions importantes

Plusieurs dates sont à repérer pour suivre ces changements. Chaque 1er janvier, il peut y avoir une revalorisation des pensions du régime général, généralement alignée sur le taux d’inflation mesuré par l’Insee l’année précédente. Le 1er novembre est aussi une date clé, notamment pour les anciens salariés du privé qui perçoivent les pensions complémentaires Agirc-Arrco : c’est souvent à cette date que ces pensions peuvent être revalorisées.

Cette année, le 1er janvier a vu l’application des nouveaux taux de CSG (Contribution Sociale Généralisée) sur les pensions Agirc-Arrco, une réforme qui a des conséquences significatives pour de nombreux retraités et qui modifie directement leur revenu disponible mensuel.

Revalorisations et conséquences fiscales

En janvier 2024, toutes les pensions de retraite ont été augmentées de 5,3 %, et les pensions Agirc-Arrco ont bénéficié d’une hausse supplémentaire de 1,6 %, rappelle Le Journal du Net. Si ces hausses peuvent sembler une bonne nouvelle, elles ont aussi fait augmenter le Revenu Fiscal de Référence (RFR) des retraités pour l’année 2024. Ce RFR joue un rôle déterminant puisqu’il sert à fixer le taux de CSG applicable en 2026.

La CSG comporte quatre taux distincts :

0 % (exonération)

(exonération) 3,8 % (taux réduit)

(taux réduit) 6,6 % (taux médian)

(taux médian) 8,3 % (taux normal)

Cette contribution peut représenter une charge financière supplémentaire pour certains retraités.

Comment la CSG est calculée (et ce que ça change)

Le taux de CSG retenu sur une pension se base sur le RFR de l’année N-2. Pour les pensions versées en 2026, c’est donc le RFR de 2024 qui est pris en compte. Les avis d’imposition reçus par les retraités à l’été 2025 indiquent ce RFR. Ce mécanisme peut réserver des surprises à ceux qui ne payaient pas la CSG jusque-là.

Exemple concret : un retraité percevant une pension brute de 800 euros par mois pourrait voir son taux de CSG passer à 3,8 % s’il était auparavant exonéré. Dans ce cas, il verrait 30 euros prélevés chaque mois, montrant que même une revalorisation peut entraîner des conséquences fiscales non prévues.