Certains retraités ont touché plus… d’autres moins : ce qui s’est passé sur votre pension

L’assurance retraite, via le Carsat et la Cnav, a versé la pension de base du régime général le lundi 9 février 2025, une date suivie de près par beaucoup de retraités. Ce versement soulève souvent des questions quand on voit sa pension augmenter ou diminuer. Ce phénomène, qui se répète chaque année, suscite beaucoup d’interrogations. Cet article explique clairement les raisons de ces variations, qui font varier les revenus de milliers de retraités en France.

Pourquoi les pensions sont revalorisées

La revalorisation des retraites est décidée par le gouvernement selon une formule réglementaire. Pour 2026, une revalorisation de 0,9 % a été annoncée et confirmée le 16 décembre par le ministère du Travail auprès de MoneyVox. Cette hausse est notable même si elle reste inférieure aux années précédentes : 2,2% en 2025 et 5,3% en 2024. Elle s’applique à tous les régimes de base, notamment le Cnav, le Carsat, le MSA, le CNRACL et le SRE, ce qui garantit une application uniforme des mesures.

Attention : cette revalorisation ne concerne que la pension de base des anciens salariés du privé. La retraite complémentaire Agirc-Arrco est gelée pour cette année, et des négociations viennent juste de démarrer pour en traiter les conséquences. Pour ceux dont la retraite complémentaire n’a pas bougé, la hausse sera donc plus visible.

Pourquoi les prélèvements fiscaux peuvent faire varier votre pension

En parallèle de cette revalorisation, plusieurs retraités ont constaté une baisse de leur pension le 9 février. L’explication principale tient à la mise à jour annuelle des taux de la CSG (contribution sociale généralisée) appliquée sur les pensions, liée à l’augmentation des prélèvements sociaux. Les taux possibles sont nuls, 3,8%, 6,6% ou 8,3%, et l’impact de la CSG peut réduire le montant net perçu. À ces prélèvements s’ajoutent la CRDS et la CASA, qui modifient le calcul du net à payer.

Le taux de la CSG dépend directement du revenu fiscal de référence de l’année précédente. Les seuils varient selon la situation familiale : une personne seule avec un revenu supérieur à 13 048 euros se retrouve avec un taux de 3,8%. Un couple dont le revenu excède 20 016 euros subit le même taux. Le passage d’un seuil à un autre peut donc expliquer qu’une revalorisation apparente soit annulée, voire qu’on reçoive moins net malgré une hausse nominale.

Les chiffres qui aident à y voir plus clair

Prenons un exemple : un retraité touchant une pension de base de 1 000 euros après déduction des cotisations sociales voit, avec la revalorisation de 0,9%, un gain de 9 euros. Mais si sa situation fiscale a changé défavorablement entre-temps, le nouveau taux de CSG peut annuler ce gain apparent, voire entraîner une baisse du montant net perçu.

La situation est d’autant plus complexe que les dates de versement diffèrent selon les caisses, et la réévaluation du barème de la CSG pourrait entraîner des ajustements inattendus. Les retraités affiliés à d’autres régimes, comme le MSA pour les agriculteurs ou le CNRACL pour les agents des collectivités, peuvent constater ces ajustements à d’autres moments. Ces variations montrent qu’il faut suivre son budget retraite de près, notamment au regard des évolutions fiscales et économiques.