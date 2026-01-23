PER : ce que le gouvernement envisage pourrait faire perdre gros à des millions d’épargnants

Le Plan d’épargne retraite (PER), largement plébiscité pour préparer leur retraite, pourrait voir ses règles fiscales évoluer. Selon Capital, alors que 12 millions de Français ont souscrit un PER, le gouvernement envisage de supprimer un avantage fiscal : la déductibilité des versements passée une certaine limite d’âge. Cette mesure, inscrite dans le cadre du budget 2026, suscite des inquiétudes chez les futurs retraités.

La CSG qui monte : une charge en plus pour les épargnants

Dans les discussions pour le budget 2026, une hausse de la Contribution sociale généralisée (CSG) de 1,4 point a été évoquée. Cette augmentation viserait tous les types de Plans d’épargne retraite, y compris les PER « assurantiels ». La CSG existe depuis 1991 et a progressivement augmenté, passant de 1,1 % à 10,4 % aujourd’hui. Benoît Perrin, directeur général de Contribuables Associés, a condamné la mesure en parlant d’un « coup de poignard dans le dos » pour les épargnants.

Plus de déductibilité après 70 ans ?

L’un des atouts du PER est la possibilité de déduire les versements du revenu imposable, dans la limite d’un plafond annuel, quel que soit l’âge du titulaire. Un amendement déposé par le groupe Socialistes propose désormais de fixer une limite d’âge à 70 ans pour bénéficier de cette déduction fiscale. Cet amendement, approuvé par la Commission des finances de l’Assemblée nationale, pourrait priver les titulaires de PER de cet avantage dès le 8 janvier 2026.

Benoît Perrin a vivement réagi, qualifiant les changements de « scandaleuses » et jugeant que « le poids sur les travailleurs est trop lourd ». Avec un ratio de 1,7 actif pour 1 retraité, le système montre des signes de déséquilibre, ce qui nourrit le débat sur la réforme des retraites.

L’objectif affiché : limiter l’optimisation successorale

La réforme vise officiellement à freiner le mécanisme d’optimisation successorale. Aujourd’hui, des versements tardifs sur un PER permettent d’échapper à l’impôt sur le revenu, les sommes pouvant ensuite être transmises en capital exonéré d’impôt. L’amendement veut donc mettre fin à ces pratiques pour garantir une contribution fiscale plus équilibrée.