Le plan épargne retraite : un atout pour préparer son avenir

Le Plan Épargne Retraite (PER) est de plus en plus adopté par les Français qui veulent se préparer pour le futur. Il permet d’épargner intelligemment pour la retraite tout en bénéficiant d’avantages fiscaux non négligeables et d’une grande flexibilité. Aujourd’hui, plus de 10 millions de personnes ont déjà choisi ce dispositif, avec un encours moyen de 15 817 euros par PER. Ce succès tient aux nombreux avantages qu’il propose pour préparer sa retraite et alléger sa fiscalité.

Les plus fiscaux du plan épargne retraite

Le PER se démarque grâce à des conditions fiscales intéressantes, notamment pour la transmission du patrimoine. Par exemple, il permet de transmettre jusqu’à 150 000 € sans payer de droits de succession. En cas de décès avant 70 ans, chaque bénéficiaire peut recevoir jusqu’à 152 500 € sans être imposé, tandis qu’après 70 ans, l’abattement tombe à 30 500 € à partager entre tous les bénéficiaires. À noter que le conjoint ou le partenaire PACS ne paye aucun impôt sur les sommes perçues via un PER, quel que soit l’âge du défunt.

Pour faire une comparaison avec une succession classique, rappelez-vous que l’abattement habituel est limité à 100 000 € entre parent et enfant. Le PER propose une imposition plus douce sur la tranche qui dépasse 152 500 €, avec un taux de 20 % jusqu’à 700 000 €, puis de 31,25 % pour la somme excédentaire.

Modalités et particularités du per

Pour profiter pleinement des avantages fiscaux du PER, il faut bien désigner ses bénéficiaires et remplir quelques conditions administratives spécifiques. Le capital accumulé est débloqué avec un taux d’imposition réduit une fois à la retraite, faisant de ce dispositif une option intéressante pour ceux qui anticipent une baisse de leurs impôts.

Le plan épargne retraite individuel (perin)

Le PER individuel (PERin) s’adresse aux contribuables fortement imposés. Il offre la possibilité d’alléger la facture fiscale pendant qu’on épargne pour la retraite. Les versements sur un PERin sont déductibles du revenu imposable, dans les limites des plafonds annuels fixés par la loi. Ainsi, les épargnants peuvent faire fructifier leur capital tout en profitant d’une réduction d’impôt immédiate durant leur vie active.

À la retraite, même si les sommes déduites sont réintégrées dans le revenu imposable lors des retraits, la charge fiscale reste généralement plus légère grâce à une tranche marginale d’imposition qui devrait être plus basse. Les stratégies financières sont particulièrement avantageuses pour les foyers dont le revenu net imposable dépasse 30 000 € pour une part, avec des taux appliqués pouvant être de 30 %, 41 % ou 45 %.

Assurance vie versus perin

Même si le PERin fonctionne un peu comme une assurance-vie, cette dernière se révèle plus flexible pour ce qui est des retraits. Elle est souvent préférée par ceux qui sont moins lourdement imposés et qui veulent disposer rapidement de leur argent. Néanmoins, pour ceux qui cherchent à optimiser leur fiscalité tout en préparant leur retraite, le PERin reste difficile à battre.

Les déductions fiscales du PER se calculent sur la base des versements annuels effectués. Le plafond autorisé correspond soit à 10 % des revenus professionnels de l’année N-1, soit à 10 % du plafond de la sécurité sociale de l’année N-1. Ces plafonds peuvent être mutualisés entre conjoints et reportés sur une période de trois ans.

Perspectives et conseils pratiques

Avec la nouvelle loi de finances 2025 qui prévoit une revalorisation des tranches du barème fiscal pour compenser l’inflation sur les revenus de 2024, investir dans un PER devient encore plus intéressant. Des offres comme Linxea Spirit PER ou Yomoni Retraite+ proposent des outils d’épargne adaptés aux divers besoins des épargnants.

Prosper Conseil rappelle que « le PERin est un produit d’épargne puissant » tout en conseillant également l’assurance vie pour sa meilleure liquidité.

En conclusion, le Plan Épargne Retraite représente une stratégie bien pensée pour sécuriser son futur financier tout en améliorant sa situation fiscale actuelle. Pour ceux qui réfléchissent sérieusement à leur retraite et veulent maximiser leurs économies fiscales dès maintenant, c’est le moment idéal pour explorer ce dispositif éprouvé.