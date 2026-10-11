Il a 103 ans et vit seul sans aide : sa routine du matin intrigue les gériatres qui l’ont examiné, « je refuse de finir en maison de retraite »

60 répétitions par mouvement, tous les jours, sans exception. À 103 ans, ce retraité britannique garde une discipline de fer pour rester autonome. Sa méthode, simple mais redoutablement efficace, pourrait bien vous inspirer.

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Nicolas Jean
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Il a 103 ans et vit seul sans aide : sa routine du matin intrigue les gériatres qui l'ont examiné, « je refuse de finir en maison de retraite »
Il a 103 ans et vit seul sans aide : sa routine du matin intrigue les gériatres qui l’ont examiné, « je refuse de finir en maison de retraite » © Social Mag
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Il vit à Ellingham, une localité du nord-est du Royaume-Uni, près de la côte, où il s’est installé il y a une quarantaine d’années. Malgré son âge, il reste parfaitement autonome : il habite seul dans sa propre maison et se dit actif tous les jours, raconte L’Internaute.

Dès le réveil, Ron Letheren consacre environ 20 minutes à des étirements et à du renforcement musculaire. Allongé sur le dos, il commence par bouger les orteils, puis lève les jambes avant d’enchaîner une série d’exercices d’étirement et de renforcement. Pas question de se contenter de cinq, dix ou vingt répétitions : son objectif, immuable, est d’en réaliser 60 à chaque mouvement.

Pour travailler ses jambes, il s’aide d’un élastique. Il continue aussi à monter et descendre les escaliers de sa maison tous les jours, même s’il reconnaît que grimper les marches demande désormais plus d’efforts que les descendre.

« Réussir à le faire exige une discipline personnelle. C’est douloureux, mais c’est possible si l’on est suffisamment déterminé », confie-t-il.

Sa routine ne s’arrête pas au corps. Ron Letheren s’attaque aussi à de nombreuses énigmes dénichées en ligne, et il tire une grande fierté de parvenir à les résoudre. « Le cerveau est comme les autres parties du corps : il faut l’utiliser pour qu’il tienne », estime-t-il.

Avant la retraite, il a mené une longue carrière dans l’éducation : d’abord enseignant, puis directeur de plusieurs écoles, avant de terminer inspecteur de l’éducation. Plus jeune, il avait aussi servi comme officier dans l’armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale.

Sa philosophie tient en une formule, qu’il revendique comme sa devise : « ne fais jamais un pas en arrière. Accroche-toi à ce que tu as ».

Sur le papier, rien d’extraordinaire dans ces exercices : pas d’entraînement intense, pas de matériel sophistiqué, seulement des mouvements adaptés à ses capacités. Mais Ron Letheren n’en déroge jamais, « peu importe comment il se sent ».

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