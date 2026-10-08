Ces retraités sont devenus propriétaires pour 60 000 € dans cette grande ville : « on nous prenait pour des fous, maintenant tout le monde nous envie »

Saint-Étienne attire de plus en plus de retraités français. Dans certains quartiers, il est possible d’y devenir propriétaire pour environ 60 000 euros, rapporte Grazia.

Pour ce budget, certains acquéreurs trouvent un appartement de taille correcte, parfois déjà rénové. Un montant qui reste quasiment introuvable ailleurs pour une ville de cette envergure, et qui pousse plusieurs retraités à acheter maintenant, avant une éventuelle hausse des prix dans l’agglomération.

Cette recherche de logements abordables s’explique par une baisse de pouvoir d’achat constatée chez les retraités français depuis plus de quinze ans, aggravée par l’inflation qui grignote les pensions. La Côte d’Azur, longtemps la destination privilégiée pour la retraite, est devenue hors de portée financière pour beaucoup à cause de la flambée de l’immobilier.

La Bretagne, l’Alsace et la Loire figurent désormais parmi les régions privilégiées par ceux qui cherchent un logement plus accessible. Saint-Étienne, longtemps snobée, s’impose à son tour comme une alternative méconnue.

Le marché immobilier stéphanois figure parmi les moins chers de France pour une agglomération de cette taille. Il attire aussi bien les jeunes investisseurs que les retraités en quête d’un cadre de vie plus économique, loin de la pression des métropoles.

Le coût de la vie global y reste plus bas qu’ailleurs : commerces, transports et services du quotidien coûtent moins cher que dans les grandes villes. Autre atout mis en avant par les nouveaux arrivants : la proximité avec Lyon, accessible rapidement en train, qui permet de profiter d’un environnement plus calme au quotidien tout en restant proche d’une grande métropole.

L’image de la ville a elle aussi changé. Saint-Étienne a été labellisée Ville créative de design par l’UNESCO, un titre qui contraste avec sa réputation de cité industrielle héritée du passé. Les retraités apprécient particulièrement ses espaces verts, comme le parc de l’Europe, et la proximité du parc naturel régional du Pilat, propice aux promenades et aux randonnées à faible coût.

L’offre culturelle complète ce tableau : la Cité du Design, le Musée d’Art Moderne et Contemporain, et le stade Geoffroy-Guichard pour les amateurs de football. S’ajoutent des marchés locaux et des restaurants abordables, qui participent à une vie culturelle que les nouveaux habitants jugent animée malgré des prix de l’immobilier parmi les plus bas du pays.