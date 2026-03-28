Mauvaise nouvelle pour les propriétaires de chats : un champignon infectieux vient d’être identifié chez l’humain, les scientifiques alertent

L’alerte vient d’Uruguay : on a repéré Sporothrix brasiliensis, un champignon redoutable responsable d’infections cutanées. Cette découverte inquiète non seulement par ses effets sur la santé humaine et animale mais aussi parce qu’il se propage rapidement à travers le continent sud-américain.

Comment il a été repéré en Uruguay

Sporothrix brasiliensis a été détecté pour la première fois en Uruguay après des cas d’infections chez des chats et des personnes qui ont attiré l’attention des chercheurs. La situation est préoccupante dans les départements uruguayens de Maldonado et de Rocha. Bien que le champignon ait surtout été documenté au Brésil, son arrivée en Uruguay et en Argentine montre qu’il s’agit d’un risque qui touche toute la région.

La chercheuse Elisa Cabeza et son équipe de l’Universidad de la Republica (Udelar) ont confirmé les cas de Sporothrix brasiliensis, prouvant que la menace fongique ne se limite plus au Brésil. L’infection humaine courante, la sporotrichose, se manifeste par une lésion cutanée qui s’ulcère, ce qui alerte les populations locales.

Des modes de transmission qui font peur

Ce champignon inquiète particulièrement parce que les chats jouent un rôle majeur : ils sont à la fois porteurs et amplificateurs. Les plaies ouvertes autour du nez, du visage et des pattes de ces animaux contiennent une charge fongique élevée, facilitant la transmission inter-espèces. Les griffures, les morsures ou simplement le contact avec le liquide des plaies peuvent transmettre l’infection à l’humain. Les chats errants aggravent la situation en se déplaçant beaucoup, ce qui favorise la propagation du champignon.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus de 11 000 cas humains ont été signalés en Amérique du Sud au cours de la dernière décennie. En Uruguay, 157 cas ont été diagnostiqués sur 38 ans, dont 128 liés à la chasse aux tatous. Avec ce nouveau mode de transmission via les chats, la lutte contre le champignon devient d’autant plus complexe.

Ce que le champignon fait au vivant

Le champignon est dimorphe : il change de forme selon la température, explique Earth. À l’extérieur, il se développe en filaments ; une fois dans un organisme chaud, comme celui des chats, il passe en forme levure, plus compacte et capable de se multiplier dans les tissus vivants. Cette adaptation augmente sa capacité à infecter les mammifères.

Chez l’humain, la sporotrichose démarre par une bosse rouge qui se transforme en ulcère, et peut s’étendre le long des canaux de drainage sous la peau. Les enfants de moins de deux ans et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables.