Ce champignon transmis par les chats inquiète déjà les autorités sanitaires

Un champignon peu connu, le Sporothrix brasiliensis, est à l’origine d’une épidémie inédite en Uruguay, provoquée par une transmission entre espèces. Cet épisode met en lumière la vulnérabilité des populations face aux zoonoses (maladies transmissibles de l’animal à l’humain) et a entraîné une alerte sanitaire immédiate dans le pays. Le déroulement de l’épidémie montre aussi les défis auxquels sont confrontées les autorités sanitaires pour freiner la propagation de ces maladies émergentes.

Comment le champignon est arrivé et où l’épidémie a démarré

En 2025, une Uruguayenne a adopté un chaton dans le sud du Brésil. Quelques jours après son arrivée en Uruguay, le petit félin a développé des ulcères autour du museau et des oreilles, des signes typiques d’une infection par Sporothrix brasiliensis, rapporte El Observador. Le chaton n’a malheureusement pas survécu. Dans le foyer familial, deux autres chats ont été infectés ; l’un d’eux a dû être euthanasié à cause de souffrances insoutenables.

Les cas se sont multipliés en Uruguay, notamment dans les départements de Maldonado et Rocha, ce qui suggère que le champignon circulait peut-être déjà sans être détecté avant la médiatisation de l’épidémie.

Le Sporothrix brasiliensis, repéré pour la première fois au Brésil en 1990, est connu pour provoquer des flambées parmi les populations de chats errants, comme cela a été observé dans les banlieues de Rio de Janeiro lors d’une épidémie notable en 2015. « C’est la première fois que nous le trouvons en Uruguay et cela a allumé la surveillance épidémiologique parce que c’est une espèce qui cause des foyers », explique Elisa Cabeza, professeure adjointe impliquée dans l’étude.

Transmission entre espèces : comment ça se passe

Un des points préoccupants de cette épidémie en Uruguay est la capacité du champignon à passer des chats aux humains, principalement par griffures et par contact avec les sécrétions des animaux infectés. Des cas de conjonctivite ont aussi été signalés chez des vétérinaires qui ont été en contact avec ces animaux.

Les groupes les plus à risque d’une infection grave sont les enfants de moins de 2 ans et les personnes âgées, en raison de leur moindre résistance immunitaire. Chez l’humain, les manifestations cliniques peuvent inclure des ulcères faciaux et, dans les cas graves, des complications lymphatiques et respiratoires.

Les chercheurs de l’Institut d’Hygiène et de l’Université de la République d’Uruguay ont confirmé l’infection par des études de biologie moléculaire. Heureusement, l’infection se traite avec des antifongiques spécifiques, ce qui a permis une récupération satisfaisante des personnes touchées, comme l’a indiqué Elisa Cabeza.

Réponse des autorités et défis pour la santé publique

Face à l’épidémie, le Ministère de la Santé Publique et la Commission des zoonoses ont immédiatement lancé une alerte sanitaire et renforcé la surveillance. La gestion se heurte toutefois à plusieurs difficultés, notamment le contrôle des chats errants. Beaucoup de citoyens continuent à nourrir ces animaux, ce qui complique les efforts pour contenir l’épidémie.

Dans une dynamique comparable à celle observée avec SARS-CoV-2, les autorités doivent intervenir rapidement pour limiter la diffusion de cet agent pathogène émergent.