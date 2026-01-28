Il pensait faire le bon choix pour l’avenir… cette arnaque lui coûte toute sa retraite

Dans un monde où préparer sa retraite prend de plus en plus d’importance, beaucoup se tournent vers l’investissement. Hélas, ça peut vite tourner au cauchemar, comme le montre l’histoire d’Adam, 58 ans, père de trois enfants et fraîchement divorcé, qui a vu toutes ses économies s’envoler en voulant se garantir un futur serein. Selon La Dépêche, il comptait partir vivre en Amérique latine et utiliser ses fonds pour financer des voyages et contribuer à l’achat d’une maison. Mais il est tombé dans une arnaque d’investissement en ligne qui a bouleversé sa vie et ébranlé sa confiance.

Quand Traton Finn l’a piégé

Janvier 2025, quand Adam tombe sur une pub pour un site de placement nommé Traton Finn. Séduit par les promesses de gains, il tente le coup. Il commence prudemment, avec des mises d’environ 250 €.Rapidement, il est en contact régulier avec un soi-disant « trader » qui le pousse à investir davantage, l’appelant quasiment tous les deux jours. « Il avait une voix très douce, ça m’a rassuré, j’étais en confiance », raconte Adam.

Sous ces sollicitations insistantes, il dépose 15 000 € sur un compte en cryptomonnaie lors de la sortie du dernier iPhone, convaincu de faire une bonne opération. Dix jours plus tard, le solde affiche 23 000 €, ce qui renforce encore son enthousiasme et sa confiance envers le « trader ».

Quand les gains font illusion, puis la prise de conscience

Au fil du temps, le compte fictif montre des bénéfices. Après avoir investi réellement 58 000 €, son pseudo-compte indique bientôt 99 000 € de gains. Mais quand il refuse d’acheter des actions de Figma pour 150 000 €, des doutes apparaissent.

En essayant de retirer son argent, la supercherie éclate. On lui demande des documents sensibles, dont une photocopie de sa carte d’identité et le code de sécurité de sa carte bancaire. C’est là qu’il comprend : il a été victime d’une fraude. « J’ai compris que c’était une arnaque et que je ne reverrais pas mon argent », avoue-t-il.

Convaincu par une fausse opportunité sur un site miroir se faisant passer pour Indosuez (banque privée), Adam y injecte encore 60 000 €. Pensant interagir avec une institution de confiance, il est en réalité pris dans un ensemble de stratagèmes visant à exploiter sa confiance.