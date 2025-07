Un retraité perd 173 000 euros dans une arnaque à l’or

Dans un monde où les arnaques en ligne ne cessent de se multiplier, seniors deviennent des cibles faciles. Jean-François, un ex-militaire de 62 ans, a vu ses économies durement gagnées disparaître en quelques mois. Attiré par une « opportunité » qui paraissait sérieuse sur le marché de l’or, il a fini par perdre la somme faramineuse de 173 000 euros.

Le piège d’un investissement alléchant

Tout a commencé quand Jean-François, père de famille avec une épouse sans emploi et un fils de 14 ans, a décidé de miser sur l’or. Séduit par la promesse de rendements réguliers, il a investi 40 000 euros pour démarrer. Les débuts semblaient plutôt encourageants : un versement mensuel initial de 266 euros arrivait rapidement. Mais derrière cette apparente rentabilité se cachait une escroquerie monté de A à Z par des escrocs.

Le site de l’investissement paraissait impeccable avec des documents truqués – des certificats de stockage censés provenir de Suisse, des contrats bien ficelés et des factures qui semblaient authentiques. Quand le site a subitement disparu et que les contacts sont devenus injoignables, Jean-François s’est rendu compte qu’il s’était fait avoir.

Les conséquences sur la vie perso et familiale

La perte d’argent est énorme pour Jean-François, mais elle s’est aussi accompagnée d’un sentiment de trahison et d’une grosse déception. « On se sent trahi », confie-t-il, partageant le choc auquel sa famille n’est pas épargnée. Ce coup dur n’a pas seulement bouleversé leurs finances, il a aussi chamboulé leur quotidien. Pour espérer récupérer ses 173 000 euros, Jean-François a déposé plainte.

Même si la première plainte en France n’a pas mené à des suites, une enquête pénale est maintenant ouverte en Belgique. L’affaire est suivie par Marc Bouzy, expert reconnu en fraudes financières.

L’enquête au niveau européen

L’organisation frauduleuse est active dans plusieurs pays européens : la Belgique, la France et l’Espagne. Les victimes, comme Jean-François, sont invitées à se constituer partie civile pour renforcer le dossier contre ces filous.

Pour lui, si cette action collective permet en tout cas un remboursement, même partiel, ce sera déjà une bonne nouvelle. “Si ça aboutit à un remboursement, même partiel, ce sera déjà une bonne chose”, ajoute-t-il avec un brin d’optimisme.

Alerte et prévention

Cet épisode malheureux pousse Jean-François à vouloir alerter le grand public sur les dangers des arnaques en ligne. Il espère que son histoire servira d’avertissement à ceux qui songent à investir, pour éviter de tomber dans le même piège.

Les arnaques financières sur internet continuent de piéger de nombreuses personnes chaque année. Derrière des promesses alléchantes se cachent souvent des intentions malhonnêtes, soulignant l’importance de la vigilance face aux menaces.