Arnaques au SMS : comment éviter de tomber dans le piège de l’indemnité carburant ?

Les arnaques par SMS se multiplient, et la dernière en date concerne une soi-disant indemnité carburant. Cette combine vise surtout les personnes fragilisées et aux revenus modestes en promettant un paiement fictif pour mieux les piéger, un problème qui s’ajoute à la précarité énergétique. Alors, restons sur nos gardes, surtout à l’heure où les services publics se digitalisent toujours plus.

D’où vient l’arnaque ?

Début d’année, l’indemnité carburant avait été remise en place pour aider les personnes aux revenus modestes qui peinent avec la hausse des prix du carburant. Pourtant, cette aide de 100 euros a déjà été versée l’année dernière. Les fraudeurs misent sur cette confusion pour envoyer de faux SMS qui promettent le versement de cette somme. Ces messages visent surtout les personnes qui se déplacent en voiture pour aller bosser.

À côté, il y a bien un « chèque carburant 2025 », et le retard de distribution de ces aides complique encore la situation.

Comment ça se passe ?

Les SMS frauduleux sont de vrais sosies de ceux envoyés par l’administration. Ils se contentent souvent d’un court texte avec un lien vers un faux site qui imite celui du gouvernement, parfois avec un logo officiel soigneusement placé. Le message invite à « demander votre chèque carburant de 100 euros« , incitant ainsi les destinataires à cliquer sur le lien.

Une fois arrivé sur ce faux site, la victime se voit demander de remplir un formulaire qui récolte son numéro fiscal, ses coordonnées bancaires, et parfois même des justificatifs.

Comment reconnaître le piège ?

Plusieurs indices peuvent vous mettre la puce à l’oreille :

des fautes de français ou des formulations un peu bancales,

des liens qui ne se terminent pas par “.gouv.fr”,

une impression d’urgence du style « dernier jour pour réclamer »,

ou encore des numéros de téléphone débutant par « 07 ».

L’administration fiscale rappelle que jamais aucune démarche par SMS ne sera exigée pour recevoir une aide financière. Toutes les opérations officielles passent par le site impots.gouv.fr ou via des espaces personnels sécurisés. L’État ne vous demandera jamais de coordonnées bancaires ou votre numéro fiscal par SMS.

Au risque de se faire avoir ?

Les conséquences de ces arnaques peuvent vite tourner au cauchemar : prélèvements frauduleux, ouverture de comptes bancaires à votre nom, souscription de crédits ou d’abonnements sans votre accord, et même usurpation d’identité qui entraîne des galères administratives pour se faire rembourser ses frais.

Dans ce monde numérique où les services se digitalisent sans fin, il faut rester sur ses gardes et faire preuve de vigilance utilisateur. Ne vous laissez jamais berner par des SMS qui demandent vos informations personnelles. Si vous recevez un message louche, ne cliquez pas sur le lien et supprimez-le direct. En cas de doute ou si vous avez transmis vos données, faites opposition auprès de votre banque, portez plainte, et signalez la fraude en transférant le message suspect au 33700.

Que faire si tu es concerné ?

Si tu es victime ou que tu as vu passer ce genre d’arnaque, contacte l’équipe « ici, dès 5h » par mail à l’adresse [email protected] pour signaler toute fausse information.

Avec la forte hausse des tentatives de phishing par SMS en 2025, il faut que tout le monde reste bien informé et vigilant face à ces menaces qui visent notamment les retraités, les personnes en situation précaire et les jeunes travailleurs qui se déplacent en voiture dans des communes qui n’ont pas de transports en commun réguliers. En outre, il évoque les droits des consommateurs en matière de protection des données personnelles, ainsi que les démarches pour signaler les SMS indésirables.