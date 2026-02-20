Mauvaise surprise pour des milliers de seniors : leur impôt va augmenter en 2026

La modulation de la fiscalité de l’épargne retraite en France, notamment via le Plan Épargne Retraite (PER), alimente en ce moment de nombreuses discussions. Avec des réformes fiscales récentes, ce sont surtout les seniors qui sont concernés. La réforme, qui touche des millions de Français, remet en question la changement fiscal de la stratégie politique d’encouragement de la retraite par capitalisation. Il faut bien comprendre ces changements pour anticiper les conséquences financières à venir.

Démographie et succès de la capitalisation

La retraite en France reste un sujet sensible, le modèle dominant reposant sur la répartition (les cotisations des actifs financent les pensions). Face à des déséquilibres démographiques de plus en plus marqués, responsables politiques et citoyens semblent s’accorder sur la nécessité d’une épargne personnelle pour l’avenir. Le Plan Épargne Retraite (PER), qui gagne en popularité, illustre cette prise de conscience : on compte 11,2 millions de titulaires et des encours proches de 120 milliards d’euros, signe de l’adhésion à cette option.

Pourtant, deux réformes fiscales récentes viennent freiner cette dynamique. D’une part, le taux de la augmentation de la CSG sur les produits du PER a été relevé, passant de 17,2 % à 18,4 %, alourdissant la fiscalité sur ces placements. Fait notable, les contrats d’assurance-vie ont été épargnés par cette hausse. Cette mesure a été intégrée dans la Loi sur le financement de la sécurité sociale.

Moins d’avantages pour les plus de 70 ans

D’autre part, une disposition législative nouvelle supprime la déductibilité des versements sur le PER pour les seniors de plus de 70 ans, à compter du 1er janvier 2026. Jusqu’ici, ces versements pouvaient être déduits sous certaines conditions ; cette suppression, inscrite dans la Loi de finances pour 2026, risque de décourager certains seniors, y compris ceux encore actifs professionnellement.

Ce changement peut pénaliser des personnes âgées souhaitant améliorer leur retraite. Malgré cela, la déduction fiscale des versements sur le PER reste un avantage fiscal important pour encourager l’épargne à long terme, avantage confirmé par le nombre élevé de titulaires actuels.

Des compensations pour les plus de 65 ans

Dans ce remaniement fiscal, il faut aussi signaler l’abattement fiscal spécial réservé aux personnes de plus de 65 ans. Disposé à l’article 157 bis du Code général des impôts (CGI), il donne une réduction sur le revenu net global. Notre Temps, source principale sur le sujet, précise que cet abattement varie selon le niveau de revenu du foyer fiscal. Pour 2026, les seuils sont 17 667 € et 28 423 €, en tenant compte d’une revalorisation de 0,9 %.

Concrètement, pour une personne seule, un abattement de 2 821 € s’applique si les revenus ne dépassent pas 17 667 €. Pour un couple où deux personnes sont concernées, ce montant atteint 5 642 €. Ceux qui se trouvent dans la tranche intermédiaire (entre 17 667 € et 28 423 €) bénéficient d’abattements réduits.