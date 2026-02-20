Agirc-Arrco : un recours en justice pourrait forcer la hausse des pensions

La revalorisation des pensions Agirc-Arrco est suspendue depuis janvier 2026, suscitant colère et inquiétude parmi les retraités.

Anthony Jacquot
Publié le
Lecture : 2 min
Le conflit autour de la revalorisation des retraites complémentaires Agirc-Arrco, qui a pris de l’ampleur au début de l’année 2026, retient l’attention de nombreux observateurs et retraités. L’absence de revalorisation des pensions depuis le 1er janvier 2026 met la pression sociale alors que l’inflation pèse fortement sur le pouvoir d’achat des pensionnés. Une issue pourrait cependant surgir : une intervention judiciaire est envisagée.

Un blocage social qui perdure

La situation est gelée depuis l’automne précédent, sans solution visible. Le ministère du Travail et les caisses de l’Agirc-Arrco peinent à débloquer la situation. Les syndicats avaient proposé des hausses successives de 1 %, puis de 0,8 %, pour mieux coller à l’inflation. Ces propositions ont été rejetées le 17 octobre dernier, stoppant les espoirs d’accord avant la date annuelle.

Le patronat, et notamment le Medef, a justifié ce refus par des contraintes financières liées à la loi de financement de la Sécurité sociale. Ce refus a suscité un fort sentiment d’injustice chez les retraités, qui se sentent lésés.

Le débat qui bascule vers la justice

Face à l’impasse, les organisations syndicales envisagent de porter l’affaire devant les tribunaux, rapporte Pleine Vie. Leurs services juridiques passent au crible les textes qui régissent le régime complémentaire pour préparer une action en justice. Le but est double : obtenir une injonction de payer ou contraindre à une renégociation des conditions.

Cette démarche pourrait se traduire par une saisie d’un tribunal judiciaire. Les représentants des salariés veulent montrer que le rejet des hausses de pension va à l’encontre de l’esprit des accords antérieurs, rendant obligatoires certaines modalités de compensation de l’inflation.

Ce que ça signifie pour les futurs retraités

La perspective d’une action en justice, présentée comme un ultime recours, pourrait avoir des conséquences notables. Au-delà des effets financiers pour les caisses de l’Agirc-Arrco, il existe un risque de paralysie des institutions paritaires françaises. Si le dossier n’est pas rouvert, le blocage de l’agenda social prévu pour 2026 pourrait devenir réalité, menaçant d’autres négociations sociales en cours.

Pour les pensionnés, déjà fragilisés par la hausse du coût de la vie, les enjeux sont majeurs, notamment avec le gel surprise des pensions. Le maintien de revenus décents est présenté comme une question de survie financière, en jeu de confiance avec leur régime de retraite, et de reconnaissance morale envers ceux qui ont cotisé toute leur vie.

