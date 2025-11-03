Retraités : attention, les versements de novembre ne seront pas tout à fait les mêmes

Les retraités du secteur privé vont devoir composer avec une nouvelle déception. En effet, les blocage des pensions complémentaires Agirc-Arrco ne seront pas revalorisées au 1er novembre 2025. Cette décision, inattendue, fait suite à l’absence d’accord entre syndicats et patronat sur le taux d’évolution des pensions et risque de diminuer le pouvoir d’achat des retraités concernés.

Pas de revalorisation : une conséquence directe pour les retraités

D’ordinaire, la revalorisation des pensions Agirc-Arrco a lieu chaque année au 1er novembre. L’an passé, elle avait été fixée à +1,6 %. Pour cette année, on s’attendait à un ajustement compris entre 0,2 % et 1 %, les syndicats réclamant fermement une hausse de 1 %. Mais après une réunion du Conseil d’administration mi-octobre, il a été décidé de ne pas procéder à une revalorisation, soit 0 %.

Cette stagnation risque de peser sur le quotidien des retraités du secteur privé, particulièrement avec l’inflation qui ne faiblit pas et qui continue de faire grimper le pouvoir d’achat.

Changements dans le calendrier de paiement

En même temps que cette annonce, un ajustement dans le calendrier habituel des versements a été acté. Puisque le 1er novembre 2025 tombe un samedi, le paiement des pensions sera repoussé au 3 novembre (le premier jour ouvré, qui tombe un lundi cette année-là) pour les bénéficiaires de l’Agirc-Arrco.

D’autres régimes de retraite ne seront pas en reste : pour le régime général géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), le versement sera avancé au vendredi 7 novembre 2025, car le 9 novembre tombe un dimanche. Les travailleurs agricoles affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA) verront aussi leurs paiements déplacés. En ce qui concerne les retraites versées par l’État, elles seront transférées le jeudi 27 novembre 2025, et celles de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) le mercredi 26 novembre 2025.

Retraités mobilisés contre les nouvelles mesures

Face à ces annonces et aux propositions du projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2026, les retraités sont appelés à se mobiliser massivement le jeudi 6 novembre 2025. Parmi les mesures qui font réagir, on note le gel des pensions pour l’année suivante et la suppression de l’abattement fiscal de 10 % appliqué jusqu’ici sur les pensions.

On pointe également la mise en place d’un forfait fixe de 2 000 euros sur les pensions et le doublement des franchises médicales, autant d’ajustements qui pourraient alourdir considérablement la vie quotidienne et la charge financière des retraités.

Les décisions récentes concernant les retraites complémentaires Agirc-Arrco mettent en avant de vives inquiétudes parmi de nombreux retraités du secteur privé en France. Le choix de geler la revalorisation, combiné aux réformes fiscales prévues pour 2026, pousse chacun à réfléchir à l’impact sur son budget personnel et à envisager une mobilisation collective pour défendre les droits acquis.