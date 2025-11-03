Retraités : attention, les versements de novembre ne seront pas tout à fait les mêmes

Les retraités du privé sont sous le choc : leurs pensions Agirc-Arrco resteront gelées, malgré l’inflation galopante. Imaginez l’impact sur votre pouvoir d’achat ! Découvrez les conséquences de cette décision inattendue.

Photo of author
Anthony Jacquot
Publié le
Lecture : 2 min
0
Les retraites complémentaires Agirc-Arrco gelées : une mauvaise surprise pour les retraités du privé
Retraités : attention, les versements de novembre ne seront pas tout à fait les mêmes | Social Mag
LinkedInWhatsApp

Les retraités du secteur privé vont devoir composer avec une nouvelle déception. En effet, les blocage des pensions complémentaires Agirc-Arrco ne seront pas revalorisées au 1er novembre 2025. Cette décision, inattendue, fait suite à l’absence d’accord entre syndicats et patronat sur le taux d’évolution des pensions et risque de diminuer le pouvoir d’achat des retraités concernés.

Pas de revalorisation : une conséquence directe pour les retraités

D’ordinaire, la revalorisation des pensions Agirc-Arrco a lieu chaque année au 1er novembre. L’an passé, elle avait été fixée à +1,6 %. Pour cette année, on s’attendait à un ajustement compris entre 0,2 % et 1 %, les syndicats réclamant fermement une hausse de 1 %. Mais après une réunion du Conseil d’administration mi-octobre, il a été décidé de ne pas procéder à une revalorisation, soit 0 %.

Cette stagnation risque de peser sur le quotidien des retraités du secteur privé, particulièrement avec l’inflation qui ne faiblit pas et qui continue de faire grimper le pouvoir d’achat.

Changements dans le calendrier de paiement

En même temps que cette annonce, un ajustement dans le calendrier habituel des versements a été acté. Puisque le 1er novembre 2025 tombe un samedi, le paiement des pensions sera repoussé au 3 novembre (le premier jour ouvré, qui tombe un lundi cette année-là) pour les bénéficiaires de l’Agirc-Arrco.

D’autres régimes de retraite ne seront pas en reste : pour le régime général géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), le versement sera avancé au vendredi 7 novembre 2025, car le 9 novembre tombe un dimanche. Les travailleurs agricoles affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA) verront aussi leurs paiements déplacés. En ce qui concerne les retraites versées par l’État, elles seront transférées le jeudi 27 novembre 2025, et celles de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) le mercredi 26 novembre 2025.

Retraités mobilisés contre les nouvelles mesures

Face à ces annonces et aux propositions du projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2026, les retraités sont appelés à se mobiliser massivement le jeudi 6 novembre 2025. Parmi les mesures qui font réagir, on note le gel des pensions pour l’année suivante et la suppression de l’abattement fiscal de 10 % appliqué jusqu’ici sur les pensions.

On pointe également la mise en place d’un forfait fixe de 2 000 euros sur les pensions et le doublement des franchises médicales, autant d’ajustements qui pourraient alourdir considérablement la vie quotidienne et la charge financière des retraités.

Les décisions récentes concernant les retraites complémentaires Agirc-Arrco mettent en avant de vives inquiétudes parmi de nombreux retraités du secteur privé en France. Le choix de geler la revalorisation, combiné aux réformes fiscales prévues pour 2026, pousse chacun à réfléchir à l’impact sur son budget personnel et à envisager une mobilisation collective pour défendre les droits acquis.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

Comprendre la pension de réversion : un soutien important pour les conjoints survivants
Retraite

Réversion et héritage : cette erreur coûte 100 € par mois à de nombreux veufs et veuves

Réforme fiscale : vers une hausse d’impôts pour certains retraités
Retraite

Retraités à plus de 1 700 € : voici combien vous perdrez si l’abattement de 10 % disparaît

Les Français inquiets pour leur retraite malgré une croissance économique modeste
Retraite

Témoignages poignants : ces retraités qui comptent chaque euro pour survivre

Suspension de la réforme des retraites : un gel jusqu'en 2028
Retraite

Suspension des retraites : les 5 mesures qui vont impacter votre future pension

Maintien des 170 trimestres pour la retraite : une mesure déterminante pour les futurs retraités
Retraite

170 trimestres d’ici 2028 : le tournant majeur qui redéfinit la retraite des Français

Suspension de la réforme des retraites : Qu'est-ce que ça change pour les carrières longues et les régimes spéciaux ?
Retraite

Réforme des retraites : les carrières longues risquent de ne pas profiter de la suspension

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPocketPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly