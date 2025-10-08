Agirc-Arrco : la revalorisation annoncée pour les retraites dès le 1er novembre

Le Conseil d’administration de l’Agirc-Arrco se prépare à dévoiler une décision importante sur la revalorisation des pensions complémentaires des anciens salariés du privé. Prévue pour le 1er novembre, cette hausse est particulièrement attendue, surtout dans une période où l’inflation reste modérée. Dès le lundi 3 novembre, les retraités constateront cette augmentation sur leurs versements, ce qui va directement améliorer leur pouvoir d’achat.

l’économie en chiffres et prévisions

L’Insee anticipe une inflation modérée de 1 % pour l’année 2025. D’après les règles du régime Agirc-Arrco pour 2024-2026, l’ajustement des retraites se base sur l’évolution des prix à la consommation hors tabac, avec une déduction de 0,4 %. Ces indicateurs déterminent le potentiel d’augmentation que le Conseil envisage.

Dans ce cadre, la hausse pourrait avoisiner les 0,6 % dès le 1er novembre 2025. Toutefois, les partenaires sociaux disposent d’une marge leur permettant d’ajuster ce chiffre d’environ 0,4 point dans les deux sens. Autrement dit, le Conseil d’administration pourrait opter pour une augmentation comprise entre 0,2 % et 1 %, offrant ainsi une flexibilité face aux évolutions économiques.

ce que cela change pour les pensions

Pour donner une idée plus concrète de cette revalorisation, prenons quelques exemples chiffrés. Imaginons une pension totale de 1 400 euros, avec 420 euros correspondant à la retraite complémentaire : l’augmentation mensuelle serait de 4,2 euros. Pour une retraite de 2 300 euros, dont 1 150 euros proviennent du régime complémentaire, le bonus mensuel s’élèverait à 6,9 euros. Enfin, une pension globale de 4 000 euros, dont 2 560 euros représentent la part complémentaire, bénéficierait d’un surcroît de 15,36 euros par mois.

Même si ces hausses paraissent modestes, elles offrent un ajustement nécessaire pour compenser en partie l’inflation et aider les retraités à préserver leur niveau de vie.

décisions à venir et incertitudes

La décision finale sera prise lors de la réunion du Conseil d’administration de l’Agirc-Arrco programmée le 17 octobre. Il est bon de préciser que ces prévisions ne sont pas encore officielles. Pascale Coton, vice-présidente chargée des retraites à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), a rappelé que « ces chiffres se basent sur de premières projections » et ajouté que « les résultats sont meilleurs qu’attendus » pour l’Agirc-Arrco.

Cependant, quelques zones d’ombre subsistent concernant les ajustements des pensions et les orientations budgétaires futures. La récente démission de Sébastien Lecornu vient en cela compliquer l’équation pour le budget 2026 et les mesures de soutien aux retraités.

quelques réflexions finales

Alors que la décision finale du Conseil d’administration sur la revalorisation des retraites complémentaires Agirc-Arrco se profile, il apparaît clairement que ces ajustements vont toucher le quotidien des retraités concernés. Dans une période où chaque euro compte pour maintenir un niveau de vie convenable face à une inflation persistante, ces modifications vont être particulièrement ressenties.

Les discussions autour des retraites ne manqueront pas d’alimenter les débats parmi les acteurs sociaux et politiques dans les prochains mois. Pour les retraités et les futurs bénéficiaires du régime complémentaire Agirc-Arrco, il sera intéressant de suivre ces évolutions pour adapter au mieux leur gestion financière personnelle en fonction des décisions adoptées par le Conseil d’administration.