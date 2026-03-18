Personne ne s’attendait à ça : un livreur de 78 ans reçoit près d’un million de dons pour sa retraite

Une vidéo touchante d’un livreur de 78 ans a déclenché une vague de solidarité, récoltant plus de 867 000 €.

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Anthony Jacquot
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Personne ne s’attendait à ça : un livreur de 78 ans reçoit près d’un million de dons pour sa retraite
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Une initiative émouvante a récemment fait le tour des réseaux sociaux aux États-Unis, particulièrement à Manchester, Tennessee. L’histoire de Richard Pulley, livreur de 78 ans, et de son épouse Brenda a touché de nombreux internautes et déclenché un élan de générosité impressionnant. Brittany Smith, une habitante de Manchester, a filmé une scène touchante qui a rapidement changé leur vie.

Comment la situation a été révélée

Le 10 mars, une vidéo enregistrée par la caméra de porte de Brittany Smith montre Richard se présentant péniblement chez elle pour livrer une commande Starbucks. Surprise par l’âge apparent du livreur et sa démarche hésitante, Brittany a publié la vidéo sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur cet homme. La vidéo a vite fait le buzz, cumulant 2,3 millions de vues en très peu de temps, confirme 20 Minutes.

En creusant un peu, Brittany apprend que Richard a dû reprendre le travail pour des raisons financières. Son épouse, Brenda, a besoin de traitements médicaux coûteux, « de l’ordre de milliers d’euros par an », et elle a récemment perdu son emploi. Le couple ne dispose donc plus que d’un seul revenu pour vivre.

La générosité qui a tout changé

Déterminée à les aider, Brittany a lancé une cagnotte sur la plateforme GoFundMe (plateforme de collecte en ligne). En sept jours, la mobilisation a permis de récolter environ 819 315 €, largement au-delà des attentes initiales. Brittany a expliqué à NewsChannel5 : « Une fois leurs dépenses mensuelles payées et leurs médicaments, il ne leur reste plus rien. »

En moins de deux jours, plus de 460 000 € avaient déjà été réunis, et dès « ce lundi », la collecte approchait les 852 840 €. Cet élan de solidarité a donné l’espoir d’offrir à Richard une retraite bien méritée et a considérablement soulagé le couple. Richard, interviewé par WSMV, confie : « Avec un seul revenu dans la famille, il faut pousser… On a juste perdu ça, on a dû le compléter », illustrant une forme de réinvention professionnelle.

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