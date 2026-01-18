Mauvaise surprise pour les épargnants : en 2026, la CSG plombe tous les PER

Le budget de la Sécurité sociale pour 2026 a provoqué une onde de choc chez les 12 millions de détenteurs de plans d’épargne retraite (PER) en France. Beaucoup espéraient être épargnés, mais l’augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG) a finalement été étendue à tous les types de PER, rapporte Capital.

La hausse de la CSG : comment ça s’est décidé

En décembre 2025, l’Assemblée nationale a voté le budget de la Sécurité sociale pour 2026, qui inclut l’amendement n°1104 adopté le 4 décembre. Cet amendement, présenté comme visant à « ne pas pénaliser les épargnants et l’investissement locatif », confirme en réalité une hausse de la CSG de 1,4 point, de 9,2 % à 10,6 %, pour plusieurs produits d’épargne. Tous les PER, qu’ils soient assurantiels ou bancaires, sont concernés par cette hausse.

En décembre, le gouvernement et Bercy laissaient planer une incertitude, certains pensant que les PER souscrits auprès des compagnies d’assurance pourraient être exemptés de la hausse de la CSG. La Direction générale des finances publiques (DGFiP) a pourtant tranché : « tous les PER sont concernés par la hausse de la CSG ».

Les chiffres et les règles fiscales à connaître

La hausse de la CSG se traduit par une augmentation des prélèvements sociaux sur les PER : ils passent de 17,2 % à 18,6 %. Le taux de la flat tax (prélèvement forfaitaire unique, PFU) passe aussi de 30 % à 31,4 %. Ces modifications s’appliquent aux plus-values réalisées lors du retrait des fonds.

Les titulaires de PER qui ont déduit leurs versements de leurs revenus imposables pendant leur vie active verront, au moment de la sortie, ces versements soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. En cas de retrait avant la retraite, le capital sera exonéré d’impôts et de prélèvements sociaux, mais les gains seront soumis aux prélèvements sociaux portés à 18,6 %.

Quels produits ne sont pas touchés

L’amendement n°1104 a néanmoins maintenu la CSG à 9,2 % pour certains produits financiers : les revenus fonciers, les plus-values immobilières, les revenus issus des contrats d’assurance-vie, les plans et contrats d’épargne logement, ainsi que les plans d’épargne populaire. Par ailleurs, le Livret A, le LDDS, le Livret Jeune, le LEP, le CEL et le PEL ne sont pas concernés par cette hausse.

Réactions et perspectives

Pour beaucoup de titulaires de PER, la décision est une « douche froide », surtout après des semaines d’incertitude concernant l’impact sur le pouvoir d’achat. Bercy avait pourtant indiqué clairement que l’amendement intégrait bien les PER. Cette mesure montre la volonté de réformer la fiscalité des produits d’épargne, même si elle peut peser négativement sur les investisseurs individuels.

L’ampleur de la mesure pousse les épargnants à revoir leurs choix d’investissement et à regarder de près les produits qui restent relativement protégés de la réforme des retraites. Pour les personnes concernées, il faudra repenser la stratégie à long terme en tenant compte de ces nouvelles règles.