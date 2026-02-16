Retraite 2026 : l’oubli de ce papier avant 60 ans peut vous coûter cher

Pour ceux qui prévoient de partir à la retraite d’ici 2026, il faut contrôler attentivement son Relevé de Situation Individuelle (RIS), autrement dit son relevé de carrière. Ça peut sembler rébarbatif, mais ce document est déterminant pour que votre future pension soit correcte. La réforme des retraites de 2023 a renforcé l’incertitude, alors mieux vaut s’y prendre en avance pour sécuriser ses droits.

À quoi sert le relevé de carrière ?

Le Relevé de Situation Individuelle (RIS) résume vos droits à la retraite : salaires soumis à cotisations, trimestres cotisés et assimilés, et points de retraite complémentaire. Ce document officiel sert au calcul des pensions par la CNAV et l’Agirc‑Arrco. Plus de 1,2 million de Français ont consulté ce service en 2022, ce qui montre son importance.

Il est envoyé automatiquement tous les 5 ans à partir de 35 ans. Dès 55 ans, il est accompagné d’une Estimation Indicative Globale, souvent appelée « Mon estimation retraite ». La Cour des comptes note qu’environ une pension sur sept est mal calculée, souvent au détriment de l’assuré.

Omissions et erreurs : ce qui peut poser problème

Les carrières atypiques comme les emplois précaires, jobs d’été, petits contrats, expatriation, multiplient les erreurs fréquentes de comptabilisation des trimestres. Des erreurs techniques arrivent aussi, liées à des transmissions manuelles ou à des archives papier, surtout quand l’employeur a fermé. Un trimestre manquant peut retarder l’obtention du taux plein ou provoquer une décote, c’est‑à‑dire une réduction permanente de la pension.

L’exemple de Sylvie, 59 ans, citée dans le magazine Modes et Travaux, illustre bien le problème. Elle vise un départ en juillet 2026, mais son relevé affiche une année 1984 vide, ce qui pourrait signifier la perte de 4 trimestres. Ce décalage risque de compromettre sa date de taux plein.

Préparer et vérifier pas à pas

Il est important de vérifier et corriger son relevé bien avant l’année de départ prévue. Un rétroplanning aide à anticiper et régulariser les erreurs tranquillement, idéalement entre mi‑2024 et début 2025. Passez en revue les données employeur par employeur et année par année. Si vous constatez des erreurs, utilisez le service « Corriger ma carrière », accessible dès 55 ans. Avant cet âge, il faut contacter directement chaque régime de retraite concerné.