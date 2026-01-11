Peu de retraités y pensent : ce plafond à ne pas dépasser pour profiter de 2 827 € d’abattement en 2026

Peu de retraités le savent, mais une règle fiscale assez méconnue peut alléger la facture d’impôt en 2026. Ce abattement fiscal est appliqué automatiquement sans demande, prévoit un abattement pouvant aller jusqu’à 2 827 € pour certaines personnes âgées, ce qui réduit directement le montant du revenu imposable.

Abattement automatique : qui peut en bénéficier et quels sont les montants

En 2026, les retraités qui ont plus de 65 ans au 31 décembre de l’année d’imposition peuvent profiter de cet abattement, explique Pleine Vie. Les bénéficiaires d’une pension militaire d’invalidité ou d’une pension pour accident du travail peuvent aussi en bénéficier avant 65 ans si leur taux d’invalidité atteint au moins 40 %. Si, dans un couple, les deux conjoints remplissent la condition d’âge, l’abattement peut être doublé, soit 5 654 €.

L’abattement n’est pas le même selon le niveau de revenus. Pour une personne seule, le montant maximal de 2 827 € s’applique si le « revenu net global » ne dépasse pas 17 703 €. Si le revenu net global est compris entre 17 703 € et 28 480 €, l’abattement tombe à 1 413 €. Pour les couples, les plafonds de revenus sont doublés : ils peuvent bénéficier du montant maximal si leurs revenus sont inférieurs à 35 406 €.

Comment ça marche et qui est exclu

L’administration fiscale gère ce dispositif et l’applique automatiquement lorsque les déclaration de revenus sont correctement déclarés. Aucun formulaire ni justificatif n’est demandé : l’administration opère l’abattement directement sur le revenu imposable des retraités éligibles.

Il faut aussi noter que le calcul du « revenu net global » n’intègre pas certains placements financiers. Sont exclus les plus-values soumises à un taux proportionnel et les intérêts ayant subi un prélèvement forfaitaire libératoire. Autrement dit, des foyers qui tirent une part importante de leurs ressources de placements financiers peuvent quand même bénéficier de l’abattement, à condition de rester sous les seuils prévus.

Exemples concrets et évolutions possibles

Ce dispositif, même s’il existe depuis un moment, a vu ses plafonds actualisés récemment. Il peut changer la donne pour beaucoup de retraités. Jean Dupont, 68 ans, ancien artisan vivant à Lyon, raconte : « J’étais angoissé à l’idée de ma déclaration, craignant une mauvaise surprise. Quand j’ai compris que cet abattement s’appliquait à ma situation, ça a changé ma perception de l’impôt, c’était un vrai soulagement. »

Cet exemple montre que l’avantage ne se limite pas aux personnes aux revenus les plus faibles. Un couple avec des pensions modestes mais un patrimoine financier produisant des revenus non pris en compte dans le revenu net global peut tout à fait obtenir l’abattement maximal.

En 2026, une réforme fiscale pourrait aussi toucher l’abattement proportionnel de 10 % sur les pensions, qui serait remplacé par un forfait de 2 000 € par contribuable. Ce forfait viendrait s’ajouter à l’abattement pour âge, rendant le dispositif encore plus favorable pour les retraités concernés.