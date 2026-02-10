Vous vendez un bien hérité ? L’impôt sur la plus-value peut vous coûter très cher

Recevoir un bien immobilier en héritage peut être très chargé émotionnellement, mais il y a aussi toute une série de règles fiscales à connaître si vous pensez le vendre. Le site Se Loger alerte sur le fait que le calcul de la plus-value change en cas de succession, ce qui peut modifier fortement le volet financier de l’opération. Il est donc important de bien saisir les particularités fiscales liées à la vente d’un bien immobilier hérité et le rôle du notaire pour prendre des décisions informées.

Ce qu’il faut savoir sur la fiscalité en cas de succession

Dans une transaction immobilière classique, la plus-value se calcule à partir du prix d’achat initial. En cas de succession, ce n’est pas la même chose. La vente d’un bien hérité est qualifiée de « mutation à titre gratuit ». Cela veut dire que le « prix d’acquisition » retenu n’est pas celui auquel le défunt a acheté le bien, mais la valeur vénale du bien au jour du décès. Cette valeur, déclarée à l’administration pour le calcul des droits de succession, sert de nouvelle référence pour le calcul de la plus-value.

La plus-value nette correspond donc à la différence entre le prix de vente et cette valeur vénale. Ce mode de calcul est spécifique et mérite d’être bien compris par l’héritier, qui devient vendeur une fois la succession réglée.

Déductions et majorations : comment le calcul change

Lors de la vente d’un bien hérité, la plus-value nette peut être ajustée par différentes déductions. Pour diminuer le prix de vente imposable, certains frais peuvent être déduits, et des démarches comme le formulaire Cerfa peuvent optimiser la transmission.

À l’inverse, le prix d’acquisition peut être majoré par certains éléments. Les frais notariaux liés à l’attestation immobilière et à la déclaration successorale, ainsi que les travaux effectués après le décès de l’ancien propriétaire, peuvent être ajoutés au prix d’acquisition retenu. Ces majorations font donc monter le prix d’acquisition et peuvent réduire la part de plus-value soumise à imposition.

Deux impôts pour une même plus-value

La plus-value immobilière issue d’une succession est soumise à deux prélèvements, mais certaines réductions fiscales peuvent alléger cette charge. D’une part, elle entre dans le champ de l’impôt sur le revenu au taux de 19 %. D’autre part, elle est assujettie aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Même si ce double prélèvement peut paraître lourd, il s’applique sur la plus-value nette après les ajustements évoqués précédemment.

Des abattements s’appliquent avec le temps si l’héritier conserve le bien. Après 6 ans de détention, des réductions commencent à s’appliquer, conduisant à une exonération totale de l’impôt sur le revenu après 22 ans et à une exonération totale des prélèvements sociaux après 30 ans.