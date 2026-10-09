Réforme des pensions : un coup dur pour les familles nombreuses d’officiers et de sous-officiers

Les militaires élevant au moins trois enfants bénéficiaient d’une majoration de pension, une reconnaissance de leur double engagement. Cependant, le projet de loi de finances 2027 du gouvernement Lecornu prévoit de modifier ce dispositif. Les officiers et sous-officiers concernés pourraient voir leur retraite diminuer d’environ 20%, poussant nombre d’entre eux à envisager un départ anticipé avant l’été 2027.

Impact de la réforme sur les familles militaires

Les familles concernées par la réforme

Les officiers et sous-officiers forment le pilier de l’encadrement des armées françaises. Nombre d’entre eux ont choisi d’élever trois enfants ou plus, jonglant entre les exigences militaires et les responsabilités familiales. Les mutations fréquentes et les déploiements multiples rendent leur quotidien particulièrement exigeant. Jusqu’à présent, une majoration de pension récompensait cet engagement familial. Mais le projet de réforme, selon Boulevard Voltaire, pourrait fortement pénaliser ces militaires en activité.

Révision de la majoration familiale

La réforme envisage de revoir le calcul de la majoration des pensions pour les parents de familles nombreuses, actuellement avantageux pour les militaires de carrière. Le nouveau dispositif pourrait entraîner une baisse de 20% du montant total de leur retraite. Par exemple, pour une pension de 3 000 euros mensuels, la perte serait de 600 euros par mois, soit 7 200 euros par an. Sur vingt ans, cela représenterait une perte de plus de 144 000 euros, transformant un symbole de reconnaissance en une perte financière significative.

Conséquences sur la vie des militaires

Répercussions de la baisse de pension

La diminution de 20% des pensions bouleverse les projets de vie des familles militaires. Beaucoup avaient planifié leur avenir en tenant compte de cette majoration, que ce soit pour un achat immobilier ou pour financer les études des enfants. Les familles nombreuses, particulièrement touchées, sont confrontées à des dépenses élevées pour l’éducation et le logement. Face à cette perspective, certains militaires réévaluent leurs ambitions, envisagent de quitter l’armée pour le secteur privé ou de reporter des projets familiaux.

Départs anticipés avant l’été 2027

Si la réforme entre en vigueur en 2027, de nombreux officiers et sous-officiers envisagent de quitter l’armée avant l’été pour préserver leurs droits actuels à pension. Le général Fabien Mandon a exprimé son inquiétude devant la commission de la défense nationale, soulignant le risque d’une hémorragie de compétences au sein des forces armées.

Une politique familiale en question

Contradictions dans le soutien aux familles nombreuses

La réforme soulève des questions sur le soutien de la France aux familles nombreuses, alors que le pays a historiquement promu une politique nataliste. En réduisant les avantages pour les militaires ayant fait le choix de familles nombreuses, l’État envoie un message contradictoire et renforce le sentiment de trahison chez ces familles qui subissent déjà les contraintes du métier.

L’avenir des carrières militaires

La réforme affecte aussi l’attractivité des carrières militaires. Les jeunes, envisageant de fonder une famille nombreuse, pourraient être dissuadés par la perspective d’une retraite réduite. L’armée doit déjà faire face à la concurrence du secteur privé, rendant le recrutement et la fidélisation des cadres plus difficiles. Le gouvernement est confronté à un choix entre réaliser des économies budgétaires ou garantir la qualité de l’encadrement militaire. Les débats parlementaires à venir seront décisifs pour l’avenir de nombreux militaires parents.