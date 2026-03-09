Assurance-vie : cette règle ignorée peut vous faire économiser 9 200 € d’impôts

L’assurance-vie attire de plus en plus d’épargnants en France, surtout pour ses avantages fiscaux concrets et souvent mal connus. Selon les données publiées récemment par France Assureurs, les contrats d’assurance-vie affichent une dynamique positive inédite. Le point qui intéresse le plus : un abattement fiscal pouvant atteindre 9 200 € après huit ans de détention, une stratégie que beaucoup ignorent encore.

Pourquoi l’abattement après huit ans compte

En janvier 2026, les flux nets d’assurance-vie ont dépassé 6,2 milliards d’euros, montrant une hausse nette des dépôts par rapport aux retraits. Ce chiffre arrive alors que les versements ont battu un record, s’élevant à 19,2 milliards d’euros, soit une progression de 9 % sur un an. Paul Esmein, directeur général de France Assureurs, a souligné que l’assurance-vie commence 2026 avec une excellente dynamique commerciale.

L’un des grands atouts de l’assurance-vie reste sa fiscalité avantageuse. Après huit ans de détention, les titulaires bénéficient d’un abattement fiscal annuel de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune, confirme actu.fr. Cet abattement permet de réduire sensiblement la charge fiscale sur les gains retirés, tant que ces gains restent dans la limite de ces montants.

Comment ça marche côté fiscal

La fiscalité d’un contrat d’assurance-vie dépend surtout de la durée de détention et de la date des versements. Pour les retraits effectués avant huit ans, les gains sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %.

Après huit ans, pour des primes versées inférieures à 150 000 €, le taux d’imposition des gains descend à 7,5 %, auquel s’ajoutent des prélèvements sociaux de 17,2 %. En revanche, si les primes versées dépassent 150 000 €, le PFU de 30 % s’applique.

Certaines situations exceptionnelles permettent aussi une exonération d’impôt sur le revenu lors d’un retrait : licenciement, liquidation judiciaire, mise à la retraite anticipée ou reconnaissance d’une invalidité de 2e ou 3e catégorie. Attention : ces retraits doivent être réalisés avant la fin de l’année suivant l’événement déclencheur pour bénéficier de l’exonération.

Où en sont les placements et que choisir

L’assurance-vie se distingue comme un des placements du moment, notamment à cause de la baisse des taux sur d’autres produits d’épargne, renforçant son rôle central dans la stratégie patrimoniale. En janvier 2026, le taux du Livret A a été ramené à 1,5 %, poussant de nombreux épargnants vers l’assurance-vie, qui bénéficie d’une comparaison favorable en termes de rendement. Les compagnies d’assurances ont annoncé des taux de rémunération des fonds en euros pour 2025 généralement orientés à la hausse, mais ces rendements ne sont pas exonérés d’impôts, contrairement au Livret A.