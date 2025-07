Livret A vs assurance vie : lequel est vraiment le meilleur ?

L’assurance vie continue de charmer les épargnants français, avec près de 43 millions de contrats enregistrés à la fin de l’année 2023. Ce type d’épargne s’est imposé dans le patrimoine financier des ménages grâce à sa souplesse et à ses nombreux avantages fiscaux. Tandis que le Livret A reste très populaire avec 56,2 millions de comptes, ses encours ne s’approchent pas de ceux de l’assurance vie, qui totalisent 1 580 milliards d’euros contre 414 milliards d’euros pour le Livret A. Cette différence s’explique par des rendements plus attractifs et une sécurité appréciée par les investisseurs.

Les atouts de l’assurance vie

L’assurance vie se démarque par une flexibilité appréciable pour les versements et les retraits. Les épargnants peuvent ajuster leurs placements selon leurs besoins. De plus, elle bénéficie d’une fiscalité avantageuse qui la rend très prisée pour optimiser son patrimoine. Ce produit offre aussi un bon compromis entre sécurité et performance, ce qui en fait un moyen intéressant pour préparer sa retraite ou transmettre un capital.

Il faut toutefois signaler que l’assurance vie devient moins avantageuse fiscalement après 70 ans.

Des performances solides sur le long terme

Selon une étude menée par l’Observatoire des produits d’épargne financière (Opef), un investissement initial de 10 000 euros sur dix ans pourrait générer un rendement net moyen de 5,39 % par an. Cette performance financière s’appuie sur une répartition équilibrée : 60 % dans des fonds euros (qui offrent de la sécurité) et 40 % dans des unités de compte réparties sur des actions internationales. Au bout de dix ans, le capital final atteindrait 16 904 euros, avec un gain de 6 904 euros.

Les fonds euros réalisent un rendement net annuel de 1,82 %. Par ailleurs, les unités de compte en actions mondiales affichent une performance record nette de 9,28 %, malgré des frais annuels de gestion de 2,70 %.

Comparaison avec le Livret A

Face au Livret A, dont le rendement a été limité à 1,4 % par an entre 2014 et 2023, l’assurance vie apparaît clairement comme une option plus intéressante pour ceux qui veulent diversifier leurs investissements sur le moyen et long terme. Certes, le Livret A séduit par sa simplicité et sa liquidité immédiate, mais il ne rivalise pas avec l’assurance vie en termes de perspectives de croissance.

Des performances qui varient

Il est bon de se rappeler que les chiffres cités sont des moyennes globales. Certains contrats d’assurance vie ont pu offrir des rendements insuffisants, tandis que d’autres ont été moins performants. De plus, les performances passées ne garantissent pas forcément ce qui se passera demain, surtout pour les unités de compte exposées aux fluctuations des marchés financiers.

L’assurance vie reste donc une option solide pour ceux qui cherchent à optimiser leur épargne tout en gardant une certaine sécurité financière. Elle offre non seulement des rendements compétitifs, mais aussi une flexibilité appréciable dans la gestion de son patrimoine. Pour quiconque regarde de près son avenir financier, elle mérite qu’on s’y attarde – elle pourrait bien être la clé d’une stratégie d’investissement réussie.