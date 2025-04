Février 2025 : l’assurance vie surprend avec des performances record

En février 2025, l’assurance vie montre encore sa solidité en annonçant un solde net de 5,8 milliards d’euros – un record pour ce mois depuis vingt ans. Cette belle performance arrive alors que la situation économique reste incertaine. Parallèlement, les Plans d’Épargne Retraite (PER) progressent également, séduisant de plus en plus les épargnants qui préparent leur retraite tout en bénéficiant d’avantages fiscaux.

Assurance vie en grande forme

Le mois de février a été exceptionnel pour l’assurance vie avec des cotisations totales qui ont atteint 17 milliards d’euros, soit une hausse de 2 % par rapport à l’année précédente. Ce chiffre est le plus élevé jamais enregistré pour un mois de février. Les supports en unités de compte (UC) ont particulièrement bien performé avec une augmentation de 14 % alors que ceux en euros ont reculé de 5 %. En effet, les unités de compte représentent 41 % des cotisations mensuelles et 42 % depuis le début de l’année.

La collecte nette s’élève à +5,8 milliards d’euros, ce qui correspond à une montée significative de +2,5 milliards d’euros par rapport à février 2024. Plus précisément, les supports en UC ont apporté +4,6 milliards d’euros et les supports en euros +1,3 milliard d’euros. Au total, cette collecte nette dépasse de +4,7 milliards d’euros celle des deux premiers mois de 2024.

Prestations en baisse et rachats réduits

Les prestations, qui incluent les rachats et les versements liés aux décès, ont atteint 11,1 milliards d’euros. Ce montant représente une baisse notable de 16 % ou −2,1 milliards d’euros par rapport à février 2024. Pour détailler, les supports en euros ont diminué de −1,7 milliard d’euros (−16 %) et ceux en UC de −0,4 milliard d’euros (−14 %). Depuis le début de l’année, ces prestations totalisent désormais 23,9 milliards d’euros, soit une baisse de 11 %.

Marché en plein boom

Fin février 2025, l’encours total des contrats d’assurance vie se monte à 2038 milliards d’euros, enregistrant une progression annuelle de 5,4 %. Les unités de compte s’imposent peu à peu avec une hausse annuelle de 10 % dans les cotisations mensuelles.

L’assurance vie reste le choix privilégié des Français, représentant 32,4 % du patrimoine financier national. Avec 19 millions de détenteurs et plus de 56 millions de contrats actifs, ce placement s’impose comme un acteur majeur du paysage financier français.

PER qui gagne en popularité

Les Plans d’Épargne Retraite continuent sur leur lancée avec des cotisations atteignant 787 millions d’euros en février 2025, soit une hausse annuelle de 10 %. La collecte nette s’élève à +478 millions d’euros, marquant une belle progression par rapport à février 2024. Le succès du PER se confirme également par l’arrivée d’environ 87 600 nouveaux assurés ce mois-ci.

À la fin de février, le nombre total d’assurés sous PER était estimé à environ 7,1 millions, pour un encours total avoisinant 97,7 milliards d’euros. Près de la moitié des cotisations (soit 45 %) est investie dans les unités de compte, et on observe aussi de nombreux transferts depuis les anciens contrats vers les PER, avec environ 18 100 assurés pour un montant total transféré avoisinant les 256 millions d’euros.

Investissements malins dans l’économie

Les encours investis en assurance vie sont avant tout dirigés vers les titres d’entreprises (63 %), avec une répartition environ de 23 % en actions, 35 % en obligations et 5 % en immobilier d’entreprise. Quant aux obligations souveraines, elles représentent 24 % du total des placements. Pour les unités de compte en particulier, 82,3 % des investissements vont vers les titres d’entreprises, dont 53,8 % sont alloués aux actions.

Paul Esmein, directeur général chez France Assureurs, explique : « L’assurance vie a confirmé son succès le mois dernier… La forte collecte nette va permettre aux assureurs d’investir encore davantage dans l’économie française et européenne… »

Ainsi, l’assurance vie et les PER continuent de se développer et diversifient leurs investissements en France et en Europe. Ces produits demeurent des piliers pour assurer la stabilité financière individuelle et collective face aux défis économiques d’aujourd’hui et de demain.