L’assurance-vie en crise : pourquoi les retraités abandonnent ce placement traditionnel

L’assurance-vie, qui était autrefois un incontournable de l’épargne en France, ne séduit plus autant, surtout chez les retraités. Plusieurs facteurs économiques et financiers poussent les seniors à revoir leur manière d’épargner. Avec l’inflation qui ronge leur pouvoir d’achat et des rendements jugés faibles, de nombreux retraités se penchent désormais vers d’autres placements plus rémunérateurs.

Une épargne traditionnelle remise en question

Autrefois, l’assurance-vie était adoptée pour sa sécurité et ses avantages fiscaux. Les seniors la voyaient comme un moyen fiable de se constituer un capital en prévision de leur retraite. Mais avec une baisse continue du pouvoir d’achat et des rendements qui ne font pas rêver, cette vision évolue. En 2022, le rendement moyen des fonds en euros était de 1,90 % ; même si ce chiffre a légèrement grimpé à environ 2,5 % en 2023, il reste bien en dessous d’un taux d’inflation qui a dépassé 6 % en 2022.

Face à cette réalité, de nombreux retraités repensent leur stratégie d’épargne. Le rachat anticipé des contrats d’assurance-vie devient ainsi une solution de plus en plus prisée pour ceux qui veulent dégager des liquidités. Ce rachat permet de retirer tout ou partie du capital tout en conservant certains avantages fiscaux liés à l’ancienneté du contrat.

L’inflation et ses effets sur le pouvoir d’achat

L’inflation pose un sacré défi aux retraités, car leur budget quotidien est mis à rude épreuve par la hausse des prix des produits de tous les jours. En août 2023, l’inflation se situait autour de 4 %, et certains produits alimentaires ont même vu leurs prix grimper jusqu’à 14 % (une facture salée pour les courses). Ce fossé entre la montée des prix et les faibles rendements des placements classiques renforce la pression financière sur de nombreux foyers retraités.

En réaction à cela, beaucoup optent pour un rachat partiel plutôt qu’une résiliation complète de leur contrat d’assurance-vie. Cette démarche, relativement simple, peut se faire en ligne ou par courrier recommandé et ne donne lieu à aucun frais supplémentaire. On devra fournir quelques informations comme :

le nom

le prénom

l’adresse du souscripteur

une copie de la pièce d’identité

le numéro du contrat

un relevé d’identité bancaire

Diversifier ses placements

Avec des rendements qui laissent à désirer en assurance-vie, les seniors se tournent vers d’autres solutions financières. Les Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) se présentent comme une alternative intéressante, avec un rendement moyen de 4,51 % en 2022 et 4,52 % en 2023 (bien mieux aligné avec la montée des prix). En plus de générer des gains plus confortables, ces placements offrent des avantages pour la transmission du patrimoine.

Les SCPI permettent d’éviter l’indivision et simplifient les donations-partages, répondant ainsi aux préoccupations patrimoniales des retraités qui souhaitent transmettre efficacement leur héritage, soulignant l’importance de la planification patrimoniale. C’est cette recherche de meilleures performances qui incite certains à privilégier ces solutions plus dynamiques.

Alors que la situation économique fragilise la santé financière de nombreux foyers retraités, il est important pour eux d’ajuster leur stratégie patrimoniale aux réalités du marché actuel. Même si l’assurance-vie demeure un outil intéressant pour transmettre un patrimoine, ses rendements actuels poussent à envisager des alternatives plus rémunératrices afin de préserver un niveau de vie correct pendant la retraite.