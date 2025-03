Diminution des aides : comment les retraités peuvent protéger leur famille en 2025

Au premier trimestre 2025, l’économie tire la tronche et nos retraités français voient leur marge de manœuvre pour aider financièrement leurs proches se réduire, en raison des défis économiques croissants. Ce n’est pas qu’ils galèrent eux-mêmes, car cette aide, qui passe souvent de génération en génération, soutient aussi leurs enfants et petits-enfants. Les seniors, qui bénéficient généralement de revenus stables et sont souvent propriétaires, tiennent un rôle important dans leur famille.

Un soutien familial en difficulté

Selon une enquête menée par l’institut OpinionWay pour La Carac en 2023, les retraités continuent à jouer un rôle majeur dans la solidarité familiale. L’étude, réalisée auprès de 1 032 personnes âgées de 55 à 75 ans, toutes retraitées, montre que 66 % des seniors apportent de l’aide financière à leurs enfants, tandis que 41 % se mobilisent pour aider leurs petits-enfants.

Par ailleurs, cette aide tend à diminuer. Ainsi, chez les seniors ayant planifié leur préparation à la retraite, 76 % soutiennent leurs enfants, contre 60 % pour ceux qui n’ont pas anticipé cette étape. En moyenne, les petits-enfants reçoivent environ 74 € par mois, alors que les enfants perçoivent en moyenne 185 € par mois.

Formes d’aide en baisse

Les types d’aide varient, mais on note clairement une diminution globale. Du côté des cadeaux, 54 % des retraités optent pour cette solution, suivis par ceux qui préfèrent donner des espèces (53 %). Les donations, par exemple, ont glissé de 26 % en 2022 à 21 % en 2023. Pareil pour le soutien aux activités et loisirs, passé de 19 % en 2022 à 14 % en 2023. Quant aux versements sur des comptes d’épargne, ils ont chuté de 13 % en 2022 à seulement 8 % en 2023.

Pour les aides financières régulières, la moyenne est tombée à environ 158 euros par mois en 2023, contre 182 euros l’année précédente. Les aides ponctuelles ont aussi reculé de façon marquée, passant de 1 718 euros en 2022 à seulement 1 307 euros en 2023, ce qui représente une baisse d’environ 400 euros annuels.

Conséquences pour les jeunes et pourquoi planifier

La réduction de l’aide financière se répercute sur les jeunes adultes, notamment pour leurs dépenses liées au logement. Environ 22 % des retraités admettent apporter moins d’aide qu’auparavant. Cela montre bien combien il est judicieux pour les seniors de préparer la transmission de leur patrimoine de manière organisée, afin d’optimiser leur planification financière tout en profitant des avantages fiscaux liés à certaines donations structurées.

Aujourd’hui, les donations ne représentent que 21 % des aides financières octroyées par les retraités. Une meilleure organisation patrimoniale permettrait aux seniors de renforcer leur capacité à aider tout en contournant les frais élevés liés aux successions ou aux donations.

Alors que la période économique se complique, il est temps pour chaque génération de trouver des solutions durables et efficaces pour maintenir ce lien intergénérationnel, en tenant compte de la réforme des retraites. La solidarité familiale reste l’un des piliers du tissu social français, et la renforcer passe par une compréhension partagée des défis économiques d’aujourd’hui et de demain.