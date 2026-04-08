Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais vos petits-enfants peuvent légalement hériter à la place de leurs parents : voici les cas prévus par le Code civil

La question de la succession et de l’héritage concerne tout le monde à un moment ou à un autre. En droit français, la transmission de patrimoine d’une personne décédée obéit à des règles souvent complexes qui définissent qui hérite.

Comment marche la succession en France

En France, le patrimoine du défunt revient généralement aux membres de sa famille. D’après le magazine Pleine Vie, les héritiers sont classés selon leur degré de parenté avec le défunt, une logique qui peut surprendre. Il n’est donc pas courant d’hériter directement de ses grands‑parents. La loi fixe une hiérarchie précise des héritiers selon leur proximité avec le défunt, ce qui fait que tous ne touchent pas la même part.

Il existe quatre grands ordres d’héritiers :

L’ordre des descendants, qui inclut les enfants et petits‑enfants.

L’ordre des ascendants et collatéraux privilégiés, où l’on trouve les parents à égalité avec les frères, sœurs, et leurs descendants.

L’ordre des ascendants ordinaires, comprenant les grands‑parents et arrière‑grands‑parents.

L’ordre des collatéraux ordinaires, englobant oncles, tantes et cousins.

La présence d’un petit‑fils dans la famille peut empêcher les parents du défunt de toucher l’héritage : les descendants sont au premier ordre et passent avant les parents, qui sont au second ordre.

Les petits‑enfants : peuvent‑ils hériter ?

En règle générale, un petit‑enfant n’hérite pas directement de ses grands‑parents. Les petits‑enfants appartiennent bien au premier ordre mais sont au deuxième degré par rapport à leurs grands‑parents. Si les enfants du défunt sont vivants, les petits‑enfants seront exclus de la succession.

Plusieurs exceptions existent toutefois. Selon le principe de la représentation, si un enfant du défunt est décédé, ses propres enfants peuvent prendre sa place. Ce principe est défini par les articles 739 et suivants du Code civil. Dans certaines conditions, un petit‑enfant peut aussi être appelé à hériter si son parent renonce à succession ou s’il a perdu ses droits successoraux.

Le testament : comment il peut aider

Pour des grands‑parents qui veulent que leurs petits‑enfants héritent, il est possible de contourner les règles successorales classiques grâce à un testament, tout en assurant une épargne pour les enfants. Ce document formel, qu’il soit holographe ou authentique, sert à garantir que les volontés du défunt seront respectées. En nommant leurs petits‑enfants dans un testament, les grands‑parents peuvent leur assurer une part de l’héritage, tout en contournant les droits des héritiers réservataires.