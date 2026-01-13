Succession : le seul moyen légal de donner l’argent de son compte sans passer par l’héritage

Transmettre votre patrimoine sans passer par la case succession ?

Succession : le seul moyen légal de donner l'argent de son compte sans passer par l'héritage
On pense à transmettre une partie de son patrimoine mais en France, cette volonté se heurte souvent au droit. L’idée qu’on peut donner librement l’argent d’un compte bancaire à n’importe qui, sans passer par la succession, est en réalité un mythe. Quelles sont les règles et quelles solutions s’offrent à ceux qui veulent organiser leur transmission ?

Les comptes bancaires classiques : ce qui se passe vraiment

En France, si vous avez un compte courant ou un compte d’épargne, vous ne pouvez pas désigner un bénéficiaire direct comme sur un contrat d’assurance-vie. Au décès, ces comptes sont bloqués par la banque, sauf pour les comptes joints, confirme Le Journal des Seniors. Toute disposition prétendant attribuer directement les fonds à une personne reste inopposable à la banque et aux héritiers légaux.

Les héritiers peuvent toutefois consulter l’historique des opérations et certaines dettes urgentes peuvent être réglées dans les limites prévues par la loi. Malgré tout, la banque déclenchera le protocole de succession, supervisé par un notaire, sauf en cas de renonciation à succession.

Compte joint et assurance-vie : les options qui changent la donne

Le compte joint fait figure d’exception. Les cotitulaires peuvent continuer à utiliser le compte après le décès de l’un d’eux, mais la moitié du solde reste intégrée à la succession, sauf si le co-titulaire est le conjoint. À ce jour, la seule option légale permettant une transmission directe hors succession reste l’assurance-vie. Ce contrat permet de désigner un ou plusieurs bénéficiaires qui recevront les fonds en dehors des règles habituelles de succession.

Autres solutions et le rôle du notaire

D’autres stratégies patrimoniales existent pour gérer ses comptes, mais elles ne permettent pas d’éviter la succession. La procuration facilite la gestion des comptes de votre vivant, mais devient caduque au décès. Le mandat posthume délègue la gestion des actifs après le décès, sans transférer la propriété. Le compte en indivision nécessite l’accord de tous les indivisaires pour toute opération ; à la fin, les héritiers récupèrent la part du défunt, ce qui peut compliquer les démarches.

Il convient de noter que, malgré la diversité de ces mécanismes, la loi française protège les droits des héritiers en imposant des règles strictes, d’où l’intervention nécessaire du notaire. Toute tentative de contourner ces règles se heurte à la réalité légale, mais des stratégies existent pour protéger vos héritiers.

